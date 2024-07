El FC Cartagena y su silencio incómodo con Juan Carlos Real

El mercado de traspasos del Fútbol Club Cartagena está siendo muy provechoso y productivo. La comisión deportiva ha cerrado seis renovaciones y ocho incorporaciones entre cesiones y fichajes para completar la plantilla, no obstante, se ha estancado en una posición. No encuentra solución el club albinegro a la mediapunta, donde Juan Carlos Real se mantiene como la única opción para Abelardo. El gallego ha comenzado la pretemporada con normalidad sujeto a su vinculación hasta 2026, pero desde la directiva se busca un sustituto a la vez que se exploran posibilidades para encontrarle destino. Todo ello sin comunicación entre las partes. Esa es, precisamente, la parte más curiosa y extraña del caso.

Juan Carlos Real llegó al FC Cartagena el pasado verano en uno de los movimientos más destacados de la comisión deportiva. Fue el tercer fichaje de un mercado convulso y, pese a su nombre y cartel, nunca llegó a ‘encajar’, como narraba el lema de la pasada campaña. El de La Coruña dejó el Huesca siendo un jugador importante y en plena madurez deportiva para dar un paso adelante, llegando a un equipo que se codeaba con los grandes de la categoría y peleaba por entrar al play off. Sin embargo, ni se acercó a los 8 goles y 38 partidos de su última temporada en el norte.

La directiva confió a Real la batuta del ataque y lo firmó por tres temporadas. Una apuesta firme que no ha salido bien. No sólo por su mayor o menor aportación ofensiva, que con 3 tantos y una asistencia dista mucho de la ofrecida en Huesca, sino por el poco protagonismo que ha tenido tanto con Víctor Sánchez del Amo como con Julián Calero: 24 partidos, menos de 1.000 minutos y la sensación de que muchos de ellos fueron para intentar recuperar a un jugador que no ha conseguido volver.

Aquí radica el problema entre el FC Cartagena y Juan Carlos Real. La entidad cartagenera ofreció al futbolista determinadas condiciones por un rendimiento que no ha obtenido y ahora estudia soluciones para poner fin a este episodio. El club espera la salida del jugador en este mercado, al que aún le resta más de un mes, sin embargo, la situación no es tan sencilla. Las ofertas para acometer su fichaje no llegan, tampoco propuestas interesantes en las que pudiera darse la rescisión de contrato y existe un silencio incómodo entre directiva y jugador.

Desde el entorno de Juan Carlos aseguran que el centrocampista no ha recibido comunicación alguna del FC Cartagena. Por otro lado, la comisión deportiva busca activamente un jugador en su puesto. La salida del gallego condiciona un fichaje de otro mediapunta debido al límite de coste de plantilla y un encallamiento de la situación podría terminar con Real otro año más en el equipo. Tal vez por ello desde el club no se quieren precipitar y mantienen una calma tensa.

A sus 33 años, Juan Carlos Real encara la segunda de sus tres temporadas de contrato con el FC Cartagena en una incógnita. Por el momento, completa las sesiones de entrenamiento con el resto del grupo con normalidad e incluso disputó una parte completa del primer encuentro de pretemporada. Lo ideal para ambas partes parece la salida del futbolista, pero mientras no llegan las propuestas, se mantiene el silencio incómodo entre jugador y club.