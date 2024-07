¿Conseguirá la Región en París su primer oro en unos Juegos?

Hace 32 años que la Región de Murcia celebró su primera medalla olímpica. Fue en los Juegos de Barcelona 92 cuando el decatleta Antonio Peñalver se colgaba una plata histórica. Pero el éxito del alhameño no sirvió para abrir la veda al deporte murciano. Hubo que esperar 24 años para que cayera la segunda. La lograba Laura Gil en Río 2016, donde se coronó subcampeona con la selección femenina de baloncesto. A Peñalver y Gil se sumó en 2021, en esa cita celebrada en Tokio y marcada por el coronavirus, el delantero Rafa Mir, también plata, aunque en este caso con el combinado masculino de fútbol.

Ahora la Región mira a París, donde hay muchas opciones de éxito para los deportistas murcianos, pero sobre todo se mira a la capital francesa pensando en si por fin alguno de nuestros representantes se colgará ese oro que siempre se escapa. Y posibilidades hay.

Porque en las quinielas de cualquier aficionado al deporte aparece el nombre de Carlos Alcaraz, que competirá en el torneo individual de tenis, pero que también lo hará formando una pareja histórica junto a Rafa Nadal. Y también aparece el nombre de una campeona del mundo como Eva Navarro, que forma parte de una selección española de fútbol que llegará a París como gran favorita a lograr el oro.

Pero, aunque Carlos Alcaraz y Eva Navarro sean las dos principales bazas de la Región, que nadie descarte a Laura Gil, una Laura Gil que ya sabe lo que es subir a un podio olímpico, lo hizo en Río en 2016; y que es la jugadora más laureada del baloncesto español. Además, la murciana forma parte de una selección que llega a la capital francesa como subcampeona de Europa.

Y para completar el póker de deportistas murcianos en esta edición de los Juegos está el marchador Miguel Ángel López, que a sus 36 años sigue con la espinita olímpica clavada. El de Llano de Brujas afrontará su cuarta experiencia olímpica y lo hará en una prueba nueva, la de relevos mixtos, que se ha creado tras suprimirse los 35 kilómetros del programa.

A solo cuatro días para que se encienda la antorcha olímpica en París -la ceremonia de inauguración será el próximo viernes 26 de julio- repasaremos uno por uno los nombres de los cuatro deportistas murcianos que harán que los aficionados a la Región vivan la cita pegados a la televisión.

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz tras la conquista de su segundo Wimbledon. / A. VAUGHAN/EFE

TENISTA, NÚMERO TRES DEL MUNDO. En París, el jugador murciano se reencontrará con la arcilla en la que hace solo un mes se proclamaba por primera vez campeón de Roland Garros. Pero no conforme con campeonar en Francia, hace una semana conquistaba su segundo título de Wimbledon tras arrasar en la final a Novak Djokovic. Olvidados ya los problemas en el brazo que le llenaron de dudas durante algún tramo de la temporada, Alcaraz llega en su mejor momento de forma a la cita más esperada. Y es que el de El Palmar ha reiterado en múltiples ocasiones que cambiaría cualquier victoria en un Grand Slam por conquistar una medalla de oro en unos Juegos.

En París tendrá su primera oportunidad. Y la tendrá doble. Porque competirá en individual, donde encabeza la lista de favoritos, y también lo hará en dobles, formando parte de una pareja para la historia incluso antes de saltar a la pista. Porque en estos Juegos 2024 se darán la mano la leyenda y el aspirante, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

Sin descanso tras ganar Wimbledon, el número tres del mundo ya entrena en Murcia a la espera de tomar un vuelo rumbo a París. Allí se le espera para participar junto a la expedición española en la ceremonia de inauguración. Salvo que el calendario de competición lo impida -los partidos comenzarán un día después-, Alcaraz debutará en un desfile olímpico.

Si la ceremonia de apertura es el viernes 26, el sábado 27 ya se podrán ver los primeros partidos de tenis en la categoría individual, aunque esa primera ronda también se trasladará al domingo 28. Solo falta cuándo podremos debutar del debut del reciente campeón de Wimbledon.

Eva Navarro

Eva Navarro, en el homenaje que recibió en Yecla / Juan Carlos Caval

JUGADORA DE FÚTBOL, CAMPEONA DEL MUNDO EN 2023. De un campeón pasamos a una campeona, y esa campeona no es otra que Eva Navarro. La yeclana, al igual que Alcaraz, vivirá su primera experiencia olímpica e intentará dar a la Región la segunda medalla en la competición de fútbol, y es que en la pasada edición, la de Tokio, Rafa Mir se colgaba la plata con el combinado masculino.

Se estrena Eva Navarro en unos Juegos y se estrena también la selección española de fútbol, que llega a París como una de las grandes favoritas después de ganar el Mundial y la Nations League.

El sorteo ha deparado que España se enfrente en la fase de grupos a Japón (25 de julio), Nigeria (28 de julio) y Brasil (31 de julio). En caso de ser primera de grupo, el combinado nacional se medirá a al tercero del grupo B o C, que podrían ser selecciones de nivel como Colombia, Alemania o Australia.

En París, Eva Navarro tendrá la oportunidad de redondear un palmarés histórico a sus solo 23 años. Y es que la atacante, que este verano ha firmado por el Real Madrid, es internacional desde los 15 años, cuando debutó con la selección sub-17 en el Campeonato de Europa. En esa categoría conquistó tanto la Eurocopa como el Mundia en 2018, siendo su consagración con la absoluta en el Campeonato del Mundo disputado en 2023 en Australia y Nueva Zelanda.

Laura Gil

Laura Gil, jugadora murciana de la selección española / FEB

JUGADORA DE BALONCESTO, RÉCORD DE MEDALLAS INTERNACIONALES. Eva Navarro y Carlos Alcaraz serán dos de los novatos en los Juegos de París. Nada que ver con Laura Gil, que en la ciudad de Sena participará en su tercera cita olímpica. La murciana, que ya sabe lo que es colgarse una medalla, la plata que conquistó en Río en 2016, busca agrandar su récord de medallas en torneos internacionales. Además, intentará quitarse el mal sabor de boca de la experiencia en Tokio, donde el combinado nacional caía ante Francia en los cuartos de final. En aquel partido, la murciana recibió multitud de críticas a las que respondió con una carta en la que, además de indicar que «estoy muy dolida y no voy a excusarme», quería dejar claro que «el baloncesto es un deporte en el que no siempre se gana, y debemos saber ganar y perder». «Todo el mundo tiene derecho a opinar pero no todas las opiniones son respetables», finalizaba.

A sus 32 años y después de pasar una grave lesión en la temporada 22-23, Laura Gil forma parte de una selección que llega a estos Juegos como actual subcampeona de Europa, pero con muchas caras nuevas, de ahí que la propia jugadora murciana haya señalado en alguna entrevista que «hay que ir partido a partido y creciendo durante el torneo».

España, integrada en el Grupo A, se enfrentará en la primera fase a China, Puerto Rico y Serbia. Los otros dos grupos están formados por Canadá, Nigeria, Australia y Francia, en el Grupo B; y por Alemania, EEUU, Japón y Bélgica, en el Grupo C. A Cuartos pasarán los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros.

M. A. López

Miguel Ángel López / Juan Carlos Caval

MARCHADOR DE LLANO DE BRUJAS CON TRES JUEGOS A SUS ESPALDAS. El otro veterano de la expedición murciana en los Juegos es el marchador Miguel Ángel López, que acudirá a París después de haber estado presente en Londres (2012), en Río (2016) y en Tokio (2021). A sus 36 años, además, tendrá la oportunidad de quitarse la espinita olímpica, y es que, especialmente en Brasil, donde llegaba como uno de los favoritos, no pudo rendir al nivel esperado, viviendo posteriormente un bajón que le alejó de los grandes éxitos conseguidos entre 2013 y 2015.

En Londres 2012 lograba el diploma olímpico al ser quinto, en Río caía hasta el undécimo puesto y en Tokio acabó en el puesto 31.

Eliminada del programa de los Juegos la prueba de 35 kilómetros, que es en la que participó en 2021, el de Llano de Brujas se probará en la recién creada modalidad de relevos mixtos. Esa prueba está fijada para el 7 de agosto sobre una distancia de 35 kilómetros. En 2022, a sus 36 años, batió la mejor marca española en 35 km marcha con un tiempo de 2:27:53.