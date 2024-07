La Región se conforma con cuatro subsedes para el Mundial 2030

Las informaciones que venían publicando los medios de comunicación desde hace ya varios meses y que no acababan de llegarle a Fran Sánchez, director general de Deportes de la Región de Murcia, se confirmaron ayer. Pese a que un día tras otro el responsable político desmentía que Nueva Condomina estuviera totalmente descartada para acoger partidos del Mundial 2030, se quedó este viernes definitivamente sin excusas.

Como ya se sabía, Nueva Condomina no está entre las elegidas para acoger encuentros de la cita mundialista. Y es que, como dijo Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, «en la Región no se han hecho los deberes», demostrándose que detrás de la candidatura no había ningún proyecto real.

Con la Región fuera de juego desde hace mucho tiempo, la Federación Española ha seleccionado finalmente once sedes. Aunque la idea era elevar el número hasta trece, tanto Portugal como Marruecos, compañeros de viaje en esta aventura, no han cedido, por lo que se ha tenido que descartar a Valencia y Vigo.

Los estadios elegidos son Anoeta (Donostia-San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Málaga), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat), Riazor (A Coruña), San Mamés (Bilbao) y, por último, el estadio Santiago Bernabéu (Madrid), que acogerá la final del torneo.

Destaca especialmente la elección de Gran Canarias, una ciudad que al principio aparecía fuera de todas las quinielas, pero que ha acabado llevándose el gato al agua gracias al proyecto presentado, con la implicación política del Cabildo, que no ha dudado en promover una y otra vez la candidatura hasta con campañas publicitarias. Los esfuerzos de Gran Canarias contrastan con la desidia en la Región, donde nunca se puso sobre la mesa ni se presentó ante la opinión pública los detalles de un proyecto que ni siquiera tenía financiación.

Centros de entrenamiento

Ya descartada como sede, la Región se consuela ahora estar en la lista de posibles subsedes, ciudades que acogerán las concentraciones de las selecciones y sus entrenamientos. En una extensa lista, en la que aparecen representadas 45 ciudades españolas, la Región ofrece cuatro alternativas, que tendrán que pasar la evaluación de los técnicos de la FIFA antes de conocer a qué selección acogerían. Ahí están las instalaciones de La Manga Club, las de Pinatar Arena, las de Alhama Arena y La Torre Golf.