El FC Cartagena vuelve a tener un proyecto apetecible

En el Fútbol Club Cartagena ha habido un cambio de guion repentino respecto a la pasada temporada. Lo que era incertidumbre ahora es un plan a seguir. Lo que eran trabas ahora son soluciones. Lo que parecía hundirse ahora reflota con estabilidad. Las ventas de jugadores en las últimas temporadas han ayudado a recobrar cierta soltura económica y el cuadro albinegro vuelve a ser un destino interesante para los futbolistas. Todo ello ha generado un clima de confianza en torno al Cartagena que conlleva múltiples beneficios.

Atrás queda el verano de 2023, en el que la comisión deportiva no fue capaz de seguir su plan de acción en el mercado. Todas las operaciones se retrasaban o quedaban en agua de borraja, perjudicando en cadena al siguiente movimiento del club. A pesar de que el primer fichaje, Héctor Hevel, llegó el 29 de junio, no hubo más noticias hasta once días después, cuando se anunció la incorporación de Verdú. A 20 de junio del año pasado, el equipo sólo había logrado llevar a cabo cinco movimientos y la sensación de incapacidad se instaló en el entorno cartagenerista.

Este año, la historia es diferente. Seis renovaciones, las de Andy, Ortuño, Jairo, Alcalá, Musto y Kiko Olivas; y ocho fichajes, los de Cuñat, Fuidias, Sipcic, Vukcevic, Ríos Reina, Aguirregabiria, Sergio Guerrero y Cedric Teguia. En total son catorce operaciones exitosas en las que se ha visto envuelto el Cartagena para completar y mejorar su plantilla de cara al curso 2024-25. Además de responder a unos tiempos más óptimos que han permitido cohesionar antes al grupo y trabajar unido desde casi el inicio, sorprende la aparente facilidad con la que se realizan los fichajes y la capacidad para seguir varias vías de búsqueda al mismo tiempo, en la misma o diferentes posiciones.

En todas las negociaciones, la comisión deportiva ha tenido que mostrar un proyecto y una idea de futuro para seducir a los futbolistas. Tanto a los que firman en propiedad, ya que depositan parte de su futuro en el cuadro albinegro, como a los que llegan cedidos, dado que se necesita persuadir a su club de origen de que la suya es la mejor opción para crecer. Así lo ha hecho con veteranos como Ríos Reina y Sipcic o jóvenes como Mini y Teguia, demostrando versatilidad de argumentos.

La influencia del entrenador

No todo es dinero o negociación. De hecho, uno de los argumentos más fuertes del FC Cartagena está en el fútbol. Si el futbolista sabe qué juego va a desarrollar su equipo, le es más fácil decidirse. Esta fue una virtud con Luis Carrión en el banquillo y un posible defecto con Víctor Sánchez del Amo y su indeterminado proyecto. Julián Calero también supo influir en el mercado del pasado invierno para reconducir la situación y a su marcha es Abelardo quien ha tomado el mando.

El ‘Pitu’ Abelardo también puede tener cierta influencia en el mercado de fichajes del FC Cartagena. Su experiencia y fama le preceden y los futbolistas saben qué pueden obtener con la idea futbolística de su técnico. El propio Abelardo manifestó en su presentación que trabaja desde el principio en la confección de la plantilla junto con la comisión deportiva, demostrando su compromiso y sabiduría.

El preparador ha estado involucrado en todas las operaciones que han reforzado al equipo desde su llegada, así como las renovaciones que acometió el club desde que Abelardo fue nombrado entrenador. El ‘Pitu’ se involucró especialmente en la llegada de Martín Aguirregabiria, quien debutó con el Alavés de su mano. El defensa expresó que el entrenador fue determinante en su decisión: «Coincidir con el Pitu nuevamente es importante, me pongo a su disposición para trabajar día a día», comentó el lateral.

Esta circunstancia puede ser determinante en el esprint final del Cartagena en la ventana de traspasos, en la que busca lateral derecho, mediapunta, extremo derecho y delantero para afrontar la temporada con garantías.

La afición albinegra roza el récord de abonados

Afición del FC Cartagena en el Cartagonova. / L.O.

El FC Cartagena ha anunciado, a través de una publicación en sus redes sociales, el número de abonados que ya cuenta la campaña de esta temporada. El club del Cartagonova ha informado de que ya se han sobrepasado los 8.613 abonados, dejando una cifra muy cercana al récord de la entidad, fijado el pasado curso en 8.830 aficionados. Precisamente en una de las campañas más complicadas del equipo, la afición respondió sin saber el devenir del curso. Ahora la situación es diferente y los tiempos de los fichajes y el plan establecido han conseguido seducir a la afición.