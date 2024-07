Gazzaniga: "Estoy preparado para esta exigencia en el Murcia"

Si el pasado miércoles era el central Antxón Jaso el futbolista que se dirigía por primera vez a la afición murcianista a través de los micrófonos, durante el mediodía de ayer jueves fue el turno del guardameta Gianfranco Gazzaniga (Sucre, 1993). El argentino, fichado el pasado 28 de junio y que ya trabaja junto a sus compañeros en la pretemporada con el resto del grupo, acudió a la sala de prensa de la Nueva Condomina tras el entrenamiento matutino para ser presentado en sociedad como futbolista grana.

El nuevo director deportivo de la entidad murcianista, Asier Goiria, fue el encargado de acompañar y presentar al meta. «Gazzaniga es un portero con una trayectoria conocida por todos, en la que consta un ascenso a Segunda con el Racing de Ferrol, y que viene a ayudarnos a cumplir el objetivo», comentó Goiria en primera instancia relacionando los logros del jugador con los objetivos del club. «Nos va a aportar mucho liderazgo y experiencia», afirmó el director deportivo en una breve introducción que dio paso a las primeras declaraciones de Gianfranco como futbolista del Real Murcia. «Estamos encantados de que estés aquí», cerró el directivo con una amplia sonrisa.

El portero tomó la palabra inmediatamente después para responder a las preguntas de los medios de comunicación presentes. En primer lugar, Gianfranco desveló sus motivos para fichar por el conjunto grana. «Cuando me llegó la oferta no me lo pensé por lo que es el Real Murcia y por lo que significa para toda la ciudad y la provincia», comentó.

Preparado para la exigencia

Llega Gazzaniga con la lección aprendida y muy puesto en la realidad del club murciano, sabiendo que la historia del club no se corresponde con el estado actual del equipo. «Es un reto muy grande», continuó el futbolista. «Siempre he querido tener grandes retos en mi carrera como esté y siempre los he afrontado de la mejor manera. Sé que llego a un club que exige muchísimo, estoy preparado para esa exigencia y para que el Murcia sea el Murcia», expresó con confianza.

Involucrado con el vestuario

El argentino nacido en Ecuador se describió a sí mismo como un jugador involucrado con el grupo. «Todos los años trato de ayudar dentro del vestuario a los chicos más jóvenes para crear un mejor ambiente», comentó. «En el césped hablo mucho con los compañeros para que nadie se salga del camino y para meterle mucha caña», aseguró.

Gianfranco tiene como mejor ejemplo a su hermano, portero del Girona, en Primera División, que ve como referente. «Toda su trayectoria me sirve a mí para verlo como un espejo y querer hacer siempre las cosas lo mejor posible. No para estar a su nivel, pero sí para que mi carrera siga en progresión. Aprender de mi hermano es algo muy bonito y siempre lo tengo presente», desveló.

El nuevo guardián de la portería grana se ejercita con el equipo desde el inicio de los entrenamientos de pretemporada junto a Iker Piedra, su compañero y competidor por la titularidad. Los de Fran Fernández trabajan en turno de mañana en las instalaciones de Pinatar Arena alternando sesiones de gimnasio con ejercicios con balón en el césped. El próximo miércoles tendrá el Murcia su primera prueba frente al Nottingham Forest.