El Real Murcia mira al mercado despacio y con buena letra

Son cinco los fichajes que ha realizado hasta ahora un Real Murcia que desde el pasado lunes ya se encuentra realizando la pretemporada. Todavía quedan varios movimientos más por hacer, más caras nuevas que permitan conformar el «croquis» que Asier Goiria tiene en su mente para que el conjunto grana pueda pelear por situarse en la parte alta de su grupo en Primera Federación y se encuentre en disposición de lograr un ascenso que se le resiste desde hace una década por diversas circunstancias.

Sin embargo, el director deportivo del Real Murcia no tiene ninguna prisa de cara a este mes y medio que resta hasta el cierre del mercado. Goiria tiene muy claras sus ideas, y sobre todo que no quiere precipitarse a la hora de cerrar los próximos movimientos. «Estamos muy contentos con el trabajo realizado hasta ahora y no tenemos ninguna prisa porque tenemos las ideas claras de lo que queremos. La plantilla va cogiendo forma y cómo queremos que sea este Real Murcia», explicaba ayer Goiria en su encuentro con los medios tras la presentación del central Antxon Jaso y añadió que «tenemos que tener ese punto de tranquilidad para fichar, porque ya tenemos 16 jugadores y eso nos da margen para tener paciencia. Tenemos claro lo que queremos».

El central Antxon Jaso, quien fue presentado ayer ante los medios, el portero Gazzaniga, el lateral Jorge Mier, el centrocampista Boateng y el atacante Pedro Benito son las incorporaciones que ha realizado el Real Murcia este verano en un plantel que dirigirá el entrenador Fran Fernández y que mantiene a diez jugadores del pasado curso. N o obstante, todavía queda trabajo por hacer para reforzar posiciones como el lateral izquierdo, donde solo se cuenta actualmente con Marc Baró, un centro del campo que aún necesita varias piezas y también más retoques en la parcela ofensiva.

«Queremos reforzar el centro del campo, un central, extremos... estamos contentos porque hemos avanzado con cosas, pero pacientes porque tenemos muy claro lo que queremos», volvió a insistir Goiria. Preguntado por el fichaje de Antxon Jaso, con el que coincidirá de nuevo en un nuevo proyecto tras su etapa en el Amorebieta, el director deportivo del Real Murcia fue claro. «A veces, cuando un director deportivo hace las plantillas parece que hay jugadores que se repiten. Pero puedo decir que si Antxon Jaso no hubiera trabajado nunca conmigo también lo hubiera fichado para el Real Murcia porque coincide con el perfil para el equipo que quiero hacer», señaló.

Más fichas sénior

Una de las novedades para la temporada 2024-2025 en la Primera Federación es que los equipos podrán contar con 18 fichas séniors, es decir, dos más de las que se podían cubrir hasta ahora. No obstante, eso no supondrá una variante en los planes de Goiria para conformar su equipo en las próximas semanas. «Hemos dejado claro que queremos gente con hambre, que venga a apretar. La edad no importa para eso. Si es un sub-23 vendrá un sub-23, y si es un sénior vendrá un sénior. El tema de las fichas no es algo que nos deba preocupar, pero sí tenemos bastante claro el croquis de la plantilla que queremos conformar y vamos a ir a por ello», explicó de nuevo Asier Goiria ayer en su encuentro con los medios.