El culebrón del verano con Calero deja 300.000 euros en la caja del FC Cartagena

Continúa el Fútbol Club Cartagena inmerso en el mercado de fichajes. Esta vez no ha sido protagonista el club cartagenero por una incorporación, sino por una salida con la que no se contaba al término de la pasada campaña. Iván Calero se marcha traspasado al Real Zaragoza y abandona el cuadro albinegro un año antes de cumplir su contrato. Los maños pagan 300.000 euros fijos y acuerdan una cantidad de 100.000 euros en variables si el futbolista alcanza ciertos objetivos. La banda derecha del Cartagonova se queda coja a la espera de un nuevo fichaje que acompañe a Martín Aguirregabiria.

Dos años después de su fichaje, Calero abandona el Cartagena. Llegó a la entidad portuaria en verano de 2022 sin demasiado cartel en Segunda División tras sufrir el descenso de categoría con el Alcorcón. El futbolista de Parla, que buscaba su lugar tras una complicada lesión de rodilla, encontró en la rambla de Benipila la continuidad que necesitaba después de una etapa infructuosa con el Málaga y su posterior cesión al conjunto alfarero por media temporada.

Luis Carrión hizo de él un lateral sobresaliente. Pasó de disputar 18 encuentros de media en las dos temporadas anteriores a ser un fijo en un equipo que se codeaba con los mejores: 39 partidos en su primera campaña de albinegro con un gol, tres asistencias y una aportación de valor incalculable para su equipo. Se convirtió en un puñal por la banda que al mismo tiempo mantenía la contundencia atrás. Potencia y recorrido sin dejar de lado la calidad.

Como figura esencial del equipo comenzó también la temporada 2023-24 a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo. A pesar de las dificultades del grupo, Calero fue uno de los pocos futbolistas que mantuvo el nivel. Cuando llegó su padre, Julián, volvió a ser un pilar sobre el que se apoyó la remontada.

El milagro de la salvación, junto con su gran rendimiento en los 40 partidos que jugó, pusieron al lateral en el escaparate. Nada más finalizar el curso ya tenía el interés de varios clubes de España. Un interés que fue distanciándolo del Cartagonova poco a poco: Rayo Vallecano primero, Levante después y, finalmente, Real Zaragoza. La propuesta de los maños, la única en firme, sedujo al zaguero.

A pesar de que el Cartagena exigió un valor cercano a su cláusula de rescisión, fijada en 750.000 euros, todas las partes estaban destinadas a entenderse. El futbolista quería marcharse y el Zaragoza estaba empeñado en su fichaje. Finalmente, 300.000 euros ha sido el punto de encuentro de los presidentes Juan Carlos Cordero y Paco Belmonte, además de 100.000 más en variables. Si Calero alcanza objetivos fijados por el club blanquillo, el Cartagena recibirá un dinero adicional.

El futbolista, que ha mantenido el respeto al club cartagenero en todo momento, se ha despedido de la afición en el mismo tono. «Ha sido un auténtico placer poder vestir la blanquinegra durante estas dos temporadas», afirma en su comunicado. «El club me dio una gran oportunidad cuando venía de un momento difícil y mi forma de agradecerlo siempre fue con profesionalidad, entrega y disciplina», continua. «Gracias, afición, por vuestro cariño, desde el primer día me sentí como en casa», concluye el lateral.

Sipcic llega al Cartagonova con "ganas de demostrar"

Durante el mediodía de ayer martes fue presentado en la sala de prensa del Cartagonova el defensa central Nikola Sipcic. Manolo Breis, director deportivo del FC Cartagena, fue el encargado de acompañarle y abrir la comparecencia ante los medios. «Sipcic ha sido el principal objetivo para reforzar la defensa. Le hemos demostrado el interés y el cariño que teníamos en él. Consideramos que es un jugador importantísimo en esta categoría», aseguró el directivo en primera instancia.

Más tarde, el internacional montenegrino tomó la palabra para agradecer ese interés. «Desde el momento que vi el interés me hizo mucha ilusión y estoy muy contento de estar aquí», afirmó. Sipcic se decantó por el Cartagena entre varias propuestas y llega al Cartagonova con «muchas ganas de demostrar». «El fútbol es duro porque cada semana tienes que demostrar. El año pasado no salió como quería, y tengo muchas ganas», reiteró.

Nikola, de 29 años, estará acompañado en el centro de la defensa por tres veteranos como Alcalá, Verdú y Kiko Olivas, recientemente renovado. «Cada día aprendes y tener buena competencia es muy bueno para el equipo», manifestó. «Voy a ser un buen profesional y un buen compañero para ayudar al grupo a estar lo mejor posible», añadió el central.

Nikola también tuvo tiempo para valorar la que es su nueva casa. «Tengo muchas ganas de jugar aquí, siempre que he venido ha habido muy buen ambiente», comentó antes de prometer su entrega, com ha hecho en Tenerife. «Llevo 5 años en Tenerife y si das todo en el campo la gente no lo olvida», expresó.

Por último, Sipcic envió un mensaje a la afición. «Gracias por todos los mensajes recibidos, tengo muchas ganas de salir al campo con la gente para jugar», reiteró en sus últimas palabras.