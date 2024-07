Amin, un visto y no visto en el Real Murcia

Una de las incógnitas del inicio de la pretemporada del Real Murcia ya está resuelta. El delantero Amin Abaradan ha dejado de formar parte de la plantilla murcianista. El atacante de 27 años, por el que el pasado mes de enero se pagaba traspaso al considerarle una opción interesante a largo plazo, no ha entrado en los planes de la dirección deportiva, que ha decidido no ejecutar la opción de renovación que el jugador tenía en su contrato.

Ha sido un visto y no visto el paso de Amin por Nueva Condomina. De hecho, a diferencia de otros futbolistas que no han continuado vistiendo la elástica grana, el Real Murcia ni se ha molestado en emitir un comunicado para informar de que no sigue, agradecerle su trabajo y desearle suerte en el futuro.

Sin ese anuncio, la duda estaba en si se mantendría la apuesta que se hizo por el marroquí en el pasado mercado invernal, sin embargo, con el inicio de la pretemporada, cualquier incógnita ha quedado despejada. En la plantilla que este lunes se ponía por primera vez a las órdenes de Fran Fernández no aparecía Amin, quien ya no forma parte del club murcianista.

Se confirma así otro traspié en una campaña 23-24 que dejó pocas alegrías. Y es que llegaba al Real Murcia después de que los granas abonasen sin dudarlo la cláusula de rescisión que exigía el Ourense, club en el que militó el futbolista durante la primera vuelta del campeonato. Allí estaba siendo el delantero más destacado. En ese momento, había marcado 12 tantos en 18 partidos, ocupando el segundo puesto en la tabla de máximo goleador del Grupo I de Segunda RFEF.

El anuncio de su incorporación se hacía el 1 de febrero. El Real Murcia, en la nota que informaba de su fichaje, hablaba de «pólvora». «Amin destaca por su gran olfato goleador y por su gran capacidad para moverse dentro del área, encontrando siempre la mejor posición para rematar a portería», añadían.

En aquel momento se defendía que era una apuesta a largo plazo, de hecho, el contrato podría ir alargarse hasta tres temporadas, según algunas informaciones. Posteriormente el propio Amin explicaba que acababa el 30 de junio, pero que se podía renovar si el club así lo deseaba. No ha sido finalmente lo que ha ocurrido. El Real Murcia comenzaba este lunes la pretemporada con pruebas médicas y primer entrenamiento y Amin no formaba parte de la plantilla, confirmándose que los granas no han ejecutado la opción de renovarle.

Tampoco es que en sus cinco meses como grana diese motivos deportivos para que esa continuidad se hiciese realidad. Hasta cuatro partidos le dio Alfaro como titular, en los que no acabó mejorando lo que ya había en la delantera grana. En total jugó 559 minutos en 17 partidos, marcando un gol.

Así, de los seis jugadores que se firmó para el mercado invernal de 2024, solo Loren Burón continúa en la plantilla. Svidersky y Enol Coto, que llegaron cedidos por el Almería y el Sporting de Gijón, han regresado a sus clubes, mientras que Juanmi Carrión, Sabit y el mencionado Amin no han sido interesantes para la dirección deportiva.

¿Más salidas?

Con el Real Murcia ya entrenando desde el lunes, Fran Fernández cuenta ahora mismo con 16 futbolistas en su plantilla, de los cuales cinco son fichajes. Lo que falta por saber es si todos los que cuentan con contrato del pasado curso continuarán. Hay dudas como las del central Andrés López y el lateral Sergio Santos, y también jugadores con contratos altos como Carrillo y Larrea que no vienen de realizar su mejor campaña.