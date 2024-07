El Real Murcia vuelve a pescar en el Amorebieta

Lo hizo con el central Antxón Jaso, primer fichaje del Real Murcia en este mercado. Y lo ha vuelto a hacer con la llegada del lateral derecho Jorge Mier. Asier Goiria, director deportivo grana, está tirando a lo que conoce, y lo que conoce está, sobre todo, en el Amorebieta, su ex club. De ahí que en la plantilla murcianista para la campaña 24-25 ya aparezcan dos jugadores con pasado en el equipo vizcaíno.

El segundo ex del Amorebieta llegó este mismo lunes, rompiendo una semana de sequía en Nueva Condomina. Se trata del ovetense Jorge Mier, lateral derecho que ocupará una banda en la que no se ha renovado a José Ruiz y en la que aparece un Sergio Santos que no se sabe si tendrá hueco o no en la plantilla de Fran Fernández.

El Real Murcia sigue, además, apostando por futbolistas que conocen la Primera RFEF y que saben lo que es pelear por un ascenso. Jorge Mier es otro ejemplo de ello. Aunque llega de jugar en Segunda División en esta última campaña, en la que ha disputado 1.038 minutos, el curso anterior en Primera RFEF, casi triplicó esa cifra -3.035 minutos-, siendo uno de los pilares de una plantilla que acabó ascendiendo al fútbol profesional. Anteriormente también jugó con el Unionistas en esta tercera categoría.

Repetir la experiencia es el objetivo en este nuevo reto que comienza en el Real Murcia de Fran Fernández. Se convierte Jorge Mier en el quinto fichaje de los murcianistas, que este mismo lunes se calzaban las botas para comenzar el trabajo de pretemporada. Anteriormente llegaron el meta Gianfranco Gazzaniga, el central Antxón Jaso, el centrocampista Boateng y el atacante Pedro Benito.

Con el oventense, segundo refuerzo para la defensa, la zaga del próximo curso ya empieza a coger cuerpo, aunque todavía quedan incógnitas por resolver. A Mier y Antxón Jaso, los dos fichajes para esa zona, se une Alberto González, renovado, y Marc Baró, con contrato. Pero luego aparecen otros dos jugadores más cuyo futuro como murcianistas no está claro. Se trata del lateral derecho Sergio Santos, que en la segunda vuelta del curso pasado estuvo cedido en el Algeciras, y del central Andrés López, quien dio el salto del filial al primer equipo.

Si Goiria y Fran Fernández deciden que ambos cumplan su contrato, la defensa quedaría a expensas de un cuarto central y de la llegada de un lateral izquierdo que haga competencia a Baró. Pero si finalmente se les busca una salida, habrá que seguir cimentando una línea que debe ser un pilar básico del sistema del técnico almeriense.

Ahora mismo el Real Murcia cuenta con dieciséis jugadores en plantilla. En la portería aparecen Gazzaniga e Iker Piedra; en defensa Mier, Alberto González, Jaso, Andrés López, Sergio Santos y Marc Baró; en el centro del campo están Boateng, Larrea e Isi Gómez; con Pedro León y Loren Burón como extremos, mientras que los delanteros son Álex Rubio, Carrillo y Pedro Benito. n