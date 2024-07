El Palmar se queda a ver a Alcaraz con el ventilador

Con los termómetros marcando más de treinta grados a primera hora de la tarde, ir al Pabellón Cagigal, donde el ayuntamiento de Murcia instaló una pantalla gigante para ver a Carlos Alcaraz conquistar su segundo título de Wimbledon, no era la mejor idea, y menos para los vecinos de El Palmar que tenían que además tenían que trasladarse a la capital para ver a su paisano. No hubo, por tanto, una celebración multitudinaria cuando el jugador murciano levantó la Copa al cielo de Londres. Apenas unas decenas de personas acudieron al Cagigal.

No vivimos lo de otras ocasiones. La última hace algo más de un mes cuando Carlos Alcaraz conquistaba su primer Roland Garros y los vecinos de El Palmar, reunidos en la pantalla gigante instalada en la avenida Pintor Pedro Cano, lo celebraban a lo grande. Este domingo, no hubo pantalla en la calle debido a las altas temperaturas, por lo que tocó disfrutarlo en casa con el ventilador.

Viendo a Alcaraz en el Pabellón Cagigal / Israel Sánchez

Estaba la opción de verlo con aire acondicionado en el Pabellón Cagigal. Fue el lugar el elegido esta vez por el ayuntamiento de Murcia y la junta municipal de El Palmar para evitar que el calor causara problemas entre los asistentes. Allí se colocaron cuatrocientas sillas en mitad de la pista. Pero nada ayudó para que la convocatoria fuera tan multitudinaria como otras veces. Con los termómetros marcando 35 grados, tampoco ayudaba la hora del partido, que comenzaba a las 15.30 horas y que a las seis ya había acabado; y menos la distancia a recorrer por los vecinos de El Palmar, que estaban obligados a coger el coche casi con la última cucharada del arroz y conejo en la boca.

Varias decenas se animaron a acercarse al Cagigal para ver un partido que no era emitido por abierto en la televisión. Y lo disfrutaron a lo grande. No faltaron las camisetas de España, ya preparados para lo que ocurriría la noche, y no faltaron los gestos de asombro ante la gesta del murciano, que barrió a Djokovic de principio a fin.

En la ‘casa’ de Carlitos

Daba igual que fueran pocos, porque la fiesta fue tremenda, pero para fiesta la que se vivió en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, la segunda casa de Carlos Alcaraz, la cuna del tenista que ahora asombra al mundo.

Animando a Alcaraz en el club de tenis de El Palmar / Juan Carlos Caval

Allí, en torno a la pantalla del restaurante del club, se reunieron socios y bastantes personas que conocen a Carlos desde que era un niño. Allí se vivió el nuevo hito de un tenista que a sus 21 años está llamado a superar todos los récord del ‘big three’, allí los más viejos del lugar no dudaron en recordar a ese niño que ya sorprendía a todos en las pistas del Club de Campo.