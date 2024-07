Kate Middleton, la princesa talismán de Carlos Alcaraz

Nadie de la Casa Real española acompañó este domingo a Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon. No lo necesitó el murciano. Porque el murciano tenía en el palco a su princesa talismán en la hierba del All England Lawn Tennis Club. Y ese talismán no es otro que Kate Middleton. Hace justo un año Catalina le entregaba al tenista de El Palmar su primer título de Wimbledon. Este domingo volvió a repetirse la historia. Aunque esta vez con mayor transcendencia. Y es que era la segunda aparición pública de la princesa de Gales desde que anunciara en marzo que padece cáncer.

Su presencia fue aplaudida por la grada de la pista central, que le dedicó una sonora ovación cuando apareció en el palco de autoridades acompañada por su hija Carlota, y su presencia volvió a dar suerte a Carlos Alcaraz, que no faltó a la cita final con la princesa. Tras barrer a Djokovic sobre la pista, fue recibido por la radiante sonrisa de Kate, que además no pudo evitar que se le escapara un poco la risa al ver la pequeña reverencia que le hacía el murciano.

No fue el único momento que compartieron. Posteriormente, ya en el interior de las instalaciones en las que se disputa el torneo y antes de que Alcaraz saliese al famoso balcón para saludar a los miles de aficionados que le esperaban, la princesa de Gales y su hija compartieron una pequeña charla con el ya bicampeón de Wimbledon.

Carlos Alcaraz saluda a la princesa Carlota en presencia de Kate Middleton / Wimbledon

La Casa Real, en fuera de juego

En esos mismos pasillos, hace un año, Carlos Alcaraz también recibía la felicitación del rey Felipe. Pero este domingo la Casa Real española dejó huérfano al murciano, algo poco habitual en un evento de este tipo. Pero este domingo se daba la circunstancia de que la selección española jugaba la final de la Eurocopa en Berlín, y allí acudía el Rey con la infanta Sofía. Aunque se podrían haber dividido, con hicieron los príncipes de Inglaterra, acudiendo Kate al tenis y Guillermo al fútbol, la reina Letizia es poco dada a acudir a eventos deportivos, por lo que ayer tampoco hizo una excepción pese a que el murciano dio otro paso hacia la historia. Y la princesa Leonor, de momento, apenas está estrenando su agenda en solitario.

Sin la Casa Real y sin Pedro Sánchez, que también optaba por ir al fútbol, el máximo representante español fue Fernando Grande Marlasca, ministro de Interior de España.

Varias leyendas del tenis

El palco de la pista central de Wimbledon también se llenó de grandes leyendas del tenis como André Agassi, Chris Evert, Rod Laver, Ken Rosewall o Stefan Edberg. Otros rostros conocidos que no quisieron perderse el espectáculo fueron los actores Benedict Cumberbatch y Tom Cruise, o el alcalde de Londres, Sadiq Khan.