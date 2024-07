Vive las finales de Alcaraz en Wimbledon y de la Eurocopa como un aficionado más

Ante una de las jornadas deportivas más apasionantes que se recuerdan, en la que podremos disfrutar con apenas unas horas de diferencia de las finales de dos de los torneos más importantes tanto en el ámbito tenístico como futbolístico, la emoción y la alegría por la victoria se disparan si se disfruta de los partidos en compañía y dejándose llevar por esa atmósfera deportiva que no solo se respira a pie de campo. Porque mañana también se podrá disfrutar, como si se tratase de un aficionado más en la pista central del All England Lawn Tennis and Croquet Club o en el propio Estadio Olímpico de Berlín, de las finales de Wimbledon y la Eurocopa a través de varias pantallas gigantes que en diferentes puntos de la Región de Murcia se van a colocar para poder apoyar tanto a Carlos Alcaraz como a la selección española de fútbol.

Así se ha organizado en la ciudad de Murcia, donde el pabellón Cagigal acogerá a partir de las 15:00 horas una ‘maratón’ deportiva que comenzará con el intenso duelo que prometen Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en la final de Wimbledon. El que puede ser el cuarto Grand Slam del tenista de El Palmar a pantalla gigante, de 32 metros cuadrados, y alejado del calor veraniego gracias al aire acondicionado de las instalaciones. Un ambiente perfecto para ‘enganchar’ con la final de la Eurocopa, que enfrentará a España e Inglaterra a partir de las 21:00 horas.

Una ‘sesión doble’ de deporte que también podrá disfrutarse en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, en El Palmar, donde después de apoyar a su vecino Alcaraz, quienes hasta allí acudan esperan gritar los goles de un combinado español liderado por la juventud y magia de Lamine Yamal.

Además, 10 barrios y pedanías murcianas han anunciado la instalación de pantallas gigantes para seguir la final de la Eurocopa: El Carmen (jardín Pedro Flores), Churra (jardín de los Reyes Magos), La Ñora (salón del centro municipal), Santo Ángel (recinto de fiestas), Espinardo (parque Presbítero Miguel Conesa), Santa Cruz (parque Sigfredo Hernández), Avileses (recinto de fiestas), Sucina (plaza Arteaga), Zarandona (recinto de Los Geraneos) y Algezares (centro cultural La Rosaleda).

Dónde ver a España en pantalla gigante en la Región de Murcia

Tras conocerse que España jugaría la final de la Eurocopa, varios municipios de la Región de Murcia anunciaron que se podría disfrutar del encuentro en pantalla gigante. La plaza de San Francisco es el lugar escogido en Cartagena para seguir en directo el encuentro, con un aforo aproximado para 400 personas.

El Zig Zag de Murcia ya se ha convertido en un punto de encuentro para las grandes citas deportivas, y la final de la Eurocopa no podía ser menos. Cientos de aficionados se volverán a reunir allí para vibrar como ya lo hicieran en la remontada ante Francia del pasado martes.

La plaza de Calderón en Lorca, la plaza Antonio Cortijos en Águilas, la plaza de toros de Caravaca, el Auditorio Cine Rosales de Calasparra, la Gran Vía de Cehegín, la plaza de la Salud en Santomera, el Auditorio del Parque Marcos Ortiz de Totana, la Plaza de Abastos de Alhama o la Plaza de la Constitución en Abanilla son otros de los puntos de la Región de Murcia donde se instalarán pantallas gigantes sobre las que reunirse y animar a ‘la Roja’ en busca de su cuarta Eurocopa.