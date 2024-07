La ‘pelea’ entre el Real Murcia y el Hércules empieza en la grada

Los duelos Real Murcia-Hércules siempre tienen sabor especial. Un sabor añejo, un sabor a rivalidad de la buena, a objetivos siempre ambiciosos. Y después de dos años sin enfrentamientos directos, ambos volverán a cruzar sus caminos este curso en Primera RFEF. Pero no habrá que esperar a que comience la liga para empezar a vivir el enfrentamiento entre murcianistas y alicantinos.

La ‘pelea’ se ha iniciado a las primeras de cambio. Y esa ‘pelea’ está en la grada. Solo hay que ver la respuesta de ambas aficiones en la compra de abonos. Es el Hércules el que marca el ritmo de la categoría en número de abonados, pero el Real Murcia, como si de una lucha por el ascenso se tratara, anda ahí al acecho.

Ya alcanzan los seis mil carnés vendidos en el Rico Pérez, y es que los aficionados alicantinos tenían muchas ganas de alcanzar la Primera RFEF. El ritmo de la campaña va unido al buen sabor de boca que dejó el deseado ascenso de categoría. No fue tan buena la temporada del Real Murcia. De hecho, pese a una mejoría en la segunda vuelta, los granas no lograron ni clasificarse para el play off.

Sin embargo, esa decepción no se ha notado en las primeras semanas de la campaña de abonados. Tampoco ayudan los fichajes, escasos hasta el momento. Pero el murcianismo ha respondido esta vez desde el primer día. Ya hay 5.000 abonados, según anunció ayer el club, y esa cifra subirá como la espuma cuando se incluyan los peñistas.

Con el Real Murcia informando a cada minuto de cómo va la campaña de abonados, el miércoles, según el club, se consiguió el récord de carnés vendidos en un día, alcanzando los 400.

Son el Hércules y el Real Murcia los equipos que están marcando el ritmo en cuanto a abonados en este verano en Primera RFEF. Sin equipos como el Deportivo, Málaga y Castellón, ya en Segunda División, alicantinos y granas están llamados a contar con las aficiones más numerosas. En Nueva Condomina, tras la buena acogida de la campaña, se confía en alcanzar los 15.000 socios -13.000 tuvieron el curso ya finalizado-, mientras que en el Rico Pérez, con la euforia del ascenso a la tercera categoría, esperan superar los 10.000 -9.000 había en Segunda RFEF-.

Doble amistoso

Ambas aficiones tendrán la oportunidad de reencontrarse este verano hasta en dos ocasiones. El Hércules participará en el triangular organizado por el Real Murcia en Nueva Condomina el 7 de agosto y que servirá de presentación de los granas ante su público. Por su parte, los murcianistas volverán al Rico Pérez, campo en el que lograron el ascenso a Primera RFEF, el 17 de agosto.

El Recreativo, en el podio

Completa el podio otro histórico. El Recreativo de Huelva ya cuenta con 3.500 abonados y su objetivo es superar los 13.600 que compraron su butaca el pasado verano.

En el Grupo II de Primera RFEF también lleva buen ritmo el Ceuta, que ya ha alcanzado los más de dos mil carnés vendidos. La afición ceutí está respondiendo después de un curso en el que jugaron el play off de ascenso a Segunda División. n