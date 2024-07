¿Más fichas sub-23, más canteranos en el Real Murcia?

El Real Murcia Imperial realizó una temporada de sobresaliente y se quedó a las puertas del ascenso a la Segunda Federación. En la final nacional cayó derrotado ante el Coria en el encuentro de vuelta y no pudo celebrar el ascenso y ponerle el broche de oro a la mejor campaña del filial grana en los últimos 15 años. Este éxito ha tenido varios nombres propios, desde el técnico Carlos Cuéllar a varios de los futbolistas que han hecho un año muy destacado y cuyo futuro no está claro en algunos casos y sí en el de otros que no continuarán y ya se han despedido de la entidad murcianista.

25 fichas, 18 para senior

La RFEF, como ya anunciamos, ha aumentado las fichas de los equipos de la tercera categoría para la temporada 2024-2025 y cada club podrá inscribir a 25 jugadores, de los cuales 18 como máximo serán para futbolistas mayores de 23 años. Este cambio de normativa va encaminada para que los clubes tengan más alternativas en sus plantillas, pero también para que apuesten por más jugadores sub-23 ya que si pretenden rellenar todos los cupos, tendrán que tener sí o sí siete fichas menores de 23 años.

Tres debutantes en la 23-24

Tres futbolistas fueron los que tuvieron minutos con el primer equipo, pero el futuro de cada uno es totalmente diferente. Mariano, el jugador que más estuvo en dinámica del primer equipo, ya no forma parte del club. Junto a él son varios los jugadores que ya se han despedido de la entidad grana. Ángel García, el delantero que anotó 14 tantos, Lilu, que ha ocupado el puesto de lateral izquierdo toda la temporada o Jesús Hernández,el central , que ha cruzado el Puerto de la Cadena para firmar por el filial del Cartagena, son algunos de los ejemplos.

Divine seguirá en el filial murcianista, pero el club no tiene intención que forme parte de la primera plantilla.

Totti , en cambio, sí que cuenta con opciones de ganarse un puesto en el primer equipo y será uno de los que haga la pretemporada con el primer equipo y el mediocentro es la apuesta más clara del club, pero tiene competencia.

La lista de futbolistas que han destacado con el Imperial no se queda aquí. Junior ha sido elegido como el mejor defensa de la temporada en la categoría y no va a estar en la pretemporada del equipo. Toral e Ismael Ferrer por su parte, que realizaron una fase de ascenso espectacular, con el punto negro para el último de esa expulsión en Coria, harán la pretemporada con el primer equipo, pero la idea es que continúen con el Imperial. En definitiva, el aumento de fichas no tiene pinta que vaya a ir a los jugadores del filial, salvo que en pretemporada hagan cambiar al club de idea.