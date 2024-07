Felipe Moreno: "En unos días el club quedará libre de Hacienda"

Felipe Moreno compareció ayer ante los medios de comunicación para hacer un balance de la situación económica del club y también para abordar los temas que ahora mismo afectan a la actualidad grana. En una rueda de prensa improvisada estuvo junto al vicepresidente Juanjo Fernández y al miembro de la junta directiva Álvaro Buendía. El cordobés reconoció que «la tormenta ya ha pasado». Es el primer mensaje que mandó y en el que anunció que ya ha puesto 16 millones de euros de su bolsillo, desde que asumiera la presidencia del Real Murcia en marzo del año pasado. «El Real Murcia va a poder competir en las mismas circunstancias que cualquier club. En principio en esta categoría y en el futuro en categorías superiores».

El gran titular que ha dado el presidente y dueño del Real Murcia es que los problemas con la Hacienda Pública van a solventarse la próxima semana. Felipe Moreno ha sido muy concreto y ha hablado del jueves o viernes de la próxima semana como día clave para que la deuda quede saldada y dicho por él mismo: «el Real Murcia va a ser un club libre». El dueño del equipo ha mostrado a los periodistas que han ido al a su despacho del estadio los documentos y no ha dudado en posar con ellos para los fotógrafos con esas hojas, tanto el certificado de Hacienda como el de la Seguridad Social que, si cumple con la promesa realizada, pondrán fin a una etapa muy oscura del Real Murcia en el aspecto económico. La cifra exacta es de 6.154.088 euros. El propio Felipe Moreno reconocía que: «la cantidad la voy a abonar de golpe y todos los intereses ya van incluidos».

Además ha confirmado que el club no tendrá restricciones a la hora de fichar: «Me ha dicho Asier (Goiria) que si podía fichar extranjeros y le he dicho que adelante, que mientras prepara el contrato y negocia, esto está zanjado»

Solo firma el primer puesto

En el plano deportivo el presidente de la entidad murcianista no ha eludido que el objetivo del equipo debe ser el máximo. «El objetivo es el que todos pensamos. Mientras que haya un primer puesto, no firmo ni el segundo ni el tercero para el Real Murcia», así de contundente se ha mostrado el dueño del equipo.

Felipe Moreno reconoció que hasta los minutos del día del Mérida estaba muy ilusionado con conseguir ya el ascenso en su primera temporada, pero que cuando el cuadro emeritense empató y las opciones de acceder al fútbol profesional se diluyeron se le vino el mundo encima. «Esta entidad siempre tiene que estar en el fútbol profesional y cuanto antes mejor. Si podemos esta campaña, mejor que la siguiente. Luego que la temporada nos ponga donde nos tenga que poner, porque el fútbol nos son matemáticas». Felipe Moreno tiene claro que el equipo debe ascender y que en la parcela deportiva «él no se mete y que se entera cuando tiene el contrato encima de la mesa».

Sobre Goiria se mostró muy optimista el dirigente cordobés: «Todo lo ocurrido en el curso pasado nos ha servido para corregir errores. Por ejemplo, Goiria que ha venido. Tengo el convencimiento de que todo irá bien con él y su equipo. Es una secretaría técnica de la categoría. Gente con experiencia y ascensos y que conocen tanto la Primera RFEF como la categoría superior. Entonces pienso que estamos en buenas manos. Y lo mismo ocurre con el entrenador. Pienso que nos va ir bien. La cara del secretario técnico me muestra que están a gusto aquí. Habrá cuatro o cinco chicos de la base con el primer equipo. Y algún fichaje esta semana».

Cambio de nombre del estadio

«La relación con Enrique Roca no está ni desgastada ni rota, he tenido varias reuniones con él en las últimas semanas. Lo que pasa es que es muy difícil avanzar, porque Roca está enrocado, nunca mejor dicho» Así explicaba como está la relación Felipe Moreno con el empresario lorquino. Han tenido tres reuniones en las últimas semanas pero no han habido avances en las negociaciones. «De momento el Estadio se llama Enrique Roca, pero la verdad que estoy buscando alternativas. Hay empresas interesadas y bueno, si se llega a cerrar algo, pues llamaré a Enrique para que venga a recoger las letras». Es evidente que el nombre del campo tiene los días contados, habrá que esperar a que las negociaciones del presidente del Real Murcia con los empresarios interesados fructifiquen, pero es evidente que el acuerdo con Enrique tiene fecha de caducidad. Un contrato que el mismo Felipe Moreno ha calificado como «leonino».

Ayuda para la Ciudad Deportiva

Felipe Moreno desveló ayer que tras la rueda de prensa tenía una reunión con el ayuntamiento para tratar el asunto de la Ciudad Deportiva. Un proyecto muy ambicioso, pero que no va a poder ejecutarlo sin apoyos del tejido empresarial de la Región. La primera fase costará 15 millones de euros y contará con cuatro campos de fútbol, dos de césped natural para el primer equipo y para el filial y dos de césped artificial para las bases. La segunda fase también tendrá un coste de entre 15 y 20 millones de euros donde irá la construcción de un hotel, pero al presidente le preocupa más la primera fase, ya que para la segunda espera llegar a un acuerdo con alguna cadena hotelera. Eso sí, lo que más preocupa al dirigente murcianista es el tema de la concesión: «No hay nada firmado aún, tenemos que empezar ya. Me preocupa más la concesión, que quiero que sea a 75 años, que lo económico. Cuanto antes tengamos la concesión podremos arrancar la próxima temporada». Felipe Moreno cree que no habrá novedades hasta después del verano en cuanto a la Ciudad Deportiva, por lo que reconoció que ahora priorizaba el tema económico con Hacienda y la Seguridad Social».

La camiseta, a finales de mes

La última semana de julio se hará la presentación oficial de las equipaciones para la temporada 2024-2025. Era una de las dudas que tenía la afición ya que no había noticias sobre ellas y, al igual que ocurrió la campaña pasada, el inicio de la pretemporada del equipo, que comienza el próximo día 15, llegará antes que las camisetas del equipo. Felipe Moreno ha reconocido que es la última temporada de contrato que tiene el Real Murcia con Adidas.

Decepción con el Mundial 2030

El hecho de que Murcia no vaya a ser sede del próximo Mundial 2030 para Felipe Moreno es una oportunidad perdida tanto para la ciudad como para el equipo: «Lo primero es que iba a poner a Murcia más en el mundo de lo que ahora está. Además, la reforma hubiera servido para ser campo cuatro estrellas y albergar finales de Europa League. Ese campo en el futuro lo vamos a necesitar y es una oportunidad perdida para arreglarlo. Es una pena, me gustaría que si todavía hay una posibilidad que podamos subirnos a ese carro porque pienso que mucha no es gente de lo que significaría que se pudieran disputar unos partidos del Mundial aquí en Murcia ».

Plan de Reestructuración

Felipe Moreno también nombró la lista de los que han impugnado el Plan de Reestructuración en el que está Agustín Ramos. La lista la componen el Real Mallorca, La Liga de Fútbol Profesional, One Management, Iconos, Fibranet y Enrique Roca, éste último con tres impugnaciones: las cuentas, el accionariado y el nombre.

También habló de su relación con Mauricio García de la Vega, al que solo pagó una parte del contrato. «La relación entre Mauricio García y yo es normal. Le escribí y hablé con él antes del Plan de Reestructuración y dije que cuando estuviesen las cosas más claras volveríamos a hablar. Él está en su derecho de defender su postura, pero la relación es normal».