Felipe Moreno: "Mientras que haya un primer puesto, no firmo ni el segundo ni el tercero para el Real Murcia"

Felipe Moreno, presidente del Real Murcia, ha comparecido este martes para hacer un análisis de la temporada ya acabada y para abordar los temas que ahora mismo afectan a la actualidad grana. El cordobés ha hablado tanto de lo deportivo, volviéndose a mostrar ambicioso y esperando no cometer los mismos errores del curso pasado, como de lo económico, donde espera que en una semana quede resuelta toda la deuda con Hacienda. "El club ya será libre", ha dicho.

"La tormenta ya ha pasado"

"Llegué el 9 de marzo del año pasado y me encontré con un club bastante deteriorado, sin entrar en números. El mismo día que llegué ya tuve que poner 50.000 euros y a partir de ahí no he parado. Lo mejor es que a día de hoy pienso que el club tiene viabilidad. La tormenta ya ha pasado y el Real Murcia va a poder competir en las mismas condiciones que cualquier club. En principio en esta categoría y en el futuro en categorías superiores. No ha sido nada fácil y sigue sin ser fácil, pero estamos afrontando el día a día con toda la fuerza. Como he dicho, lo peor ya ha pasado. Vamos a tener un futuro despejado y vamos a poder competir en igualdad de condiciones con cualquier club, y vamos a poder acceder al mercado extranjero para que pueda venir cualquier jugador del mundo. Seremos un club libre y los sacaremos con el esfuerzo de todos".

"Nos hemos dejado la vida aquí. Hemos apagado incendios cada día. Solucionas un problema y venían tres. El día a día ha sido muy duro. Me ha quitado el sueño y me lo sigue quitando. Días de tirar la toalla, cómo me habré metido en este lío sin necesidad. Lo vamos a sacar. No hay marcha atrás".

"Ya he puesto 16 millones de euros"

"La ampliación de capital se cerró el domingo y vamos a dejar dos o tres días de gracia por si aparece algún ingreso mal. Entonces ya daremos por cerrado todo y la semana que viene tenemos un consejo de administración. Queda inscribirlo en el registro mercantil para tener un nuevo capital social. Hasta ahora he puesto 16 millones de euros, contando también pagos como el de Mauricio García o el de Fibranet. Y todavía falta lo de Hacienda. La verdad es que sabía dónde me metía. Pero la verdad es que últimamente personalmente me preocupa la situación económica".

"La semana que viene seremos libres de Hacienda"

"En un certificado de ayer de Hacienda y la Seguridad Social nos dicen que la deuda es de 6.154.000 euros. Mi idea es que una vez que esté inscrito el capital todo quede zanjado. Espero que no pase del jueves o el viernes de la semana siguiente. Ya vamos a ser un club libre. Goiria me decía que si podemos fichar extranjeros y le he dicho que adelante, que mientras que se prepara el contrato y se negocia lo de Hacienda queda zanjado".

"A la ciudad deportiva no puedo llegar solo"

"Ahora tenemos una reunión con el Ayuntamiento por temas jurídicos de la ciudad deportiva. Y ahí si que vamos a necesitar la ayuda económica de todos -empresas, inversiones colectivas-, porque yo solo a la ciudad deportiva no puedo llegar. Tendré que pedir ayuda o encontrar otros compañeros de viaje. Yo hasta sanera el club y pagar Hacienda podía llegar solo, pero ya la ciudad deportiva no". "Ten en cuenta que la ciudad deportiva solo la primera fase son 15 millones de euros, entre hacer los seis campos y el plan especial de urbanización. Y eso sin contar el centro de congresos que queremos hacer y el urbanizar los otros 90.000 metros". "De ahí, que no vaya a poder solo. Tendré que pedir ayuda o buscar algunas fórmulas de financiación. Esa es un poco la idea".

"Necesito ayuda, pero no quiero escuchar a nadie ahora mismo"

"Necesitaré ayuda para la ciudad deportiva, pero de momento no porque tampoco quiero escuchar a nadie. El último que se me ha ofrecido es Agustín Ramos. Estos días hemos estado charlando y viendo cosas. Pero bueno, sobre la ciudad deportiva, ya tocará. Pienso que lo difícil era llegar cuando yo llegué, con todo como estaba. Cuando la gente ve el camino despejado, la gente ya te llama a la puerta. Pero ahora mismo lo importante es solucionar lo de Hacienda y la Seguridad Seguridad Social". "Como pienso que hasta septiembre no va a haber novedades de la ciudad deportiva, vamos a esperar a dentro de tres meses, que ahora tenemos otras cosas de las que preocuparnos".

"Cuando se nos escapó el play off, se me vino el mundo encima"

"Después de todo lo ocurrido en la temporada, quedamos nosotros de milagro. ¿Balance? El mismo sentimiento que tiene todo el mundo. La planificación no fue buena, el tema económico se nos disparó entre entrenadores, jugadores... Mi sentimiento es de cierta amargura. Pienso igual que todos, independientemente de tener que dirigir la nave. Estuve ilusionando a todo el mundo hasta los últimos minutos del Mérida, y ahí pues se me cayó el mundo encima. Me agarré a una barra que había arriba y ya no pude levantar la cabeza del disgusto que cogí. Pero bueno, eso ya es pasado y hay que mirar hacia adelante. Esperamos haber tomado nota de los errores y hacer las cosas mejor a partir de ahora".

"Ahora tenemos profesionales que conocen la categoría"

"Todo lo ocurrido en el curso pasado nos ha servido para corregir errores. Por ejemplo en la secretaría técnica -ha llegado Goiria- que ha venido. Es una secretaría técnica de la categoría. Profesionales que conocen esta categoría y la superior. Entonces pienso que estamos en buenas manos. Y lo mismo ocurre con el entrenador. Es gente de la categoría, que cuenta con ascensos, que tiene experiencia. Pienso que nos va a ir bien".

"No intervengo nada en lo deportivo"

"Acabo de hablar con el secretario técnico y la cara que tiene es de estar bien. Ahora mismo veo más salidas que entradas, pero estoy convencido de que el lunes que viene que empieza la pretemporada, ya habrá algún fichaje más. Además vamos a tener cuatro o cinco chicos de las bases. Esta semana llegará algún fichaje, aunque la verdad es que yo solo me entero cuando tengo el contrato encima de la mesa y me dicen que ya está hecho. No estoy interviniendo para nada en el asunto deportivo".

"¿Objetivo? Yo siempre voy a lo máximo"

"El objetivo es el que todos pensamos. Yo pienso que el objetivo de esta entidad siempre tiene que ser estar en el fútbol profesional y cuando antes mejor. Si podemos esta temporada, mejor que la siguiente. Yo mientras haya una primera plaza, quiero la primera plaza, ya habrá tiempo de firmar la segunda o la tercera. Pero yo siempre voy a lo máximo, a por el primer puesto. Luego que la temporada nos ponga donde nos tenga que poner, porque el fútbol no son matemáticas".

Felipe Moreno muestra los certificados con Hacienda y la Seguridad Social / Prensa Real Murcia

"Vamos a recuperar el Trofeo Ciudad de Murcia"

"La nueva camiseta se presentará en la última semana de este mes y la noticia es que vamos a recuperar el Trofeo Ciudad de Murcia, que se jugará el 7 u 8 de agosto. Vamos a hacer un triangular con los equipos de la provincia de Alicante y Albacete, y servirá para presentar al equipo en nuestro estadio. La idea es que vengan 14.000 o 15.000 personas y que sea un día bonito".

"Ya llamaré a Enrique Roca para que venga a recoger las letras"

"Pues de momento el estadio se llama Enrique Roca, pero la verdad que estoy buscando alternativas. Hay empresas importantes que están interesadas y bueno, si se llega a cerrar algo, pues llamaré a Enrique para que venga a recoger las letras".

"La relación con Enrique Roca no está desgastada ni rota. He tenido varias reuniones con él en las últimas semanas. Lo que pasa que es muy difícil avanzar, porque Roca está enrocado, nunca mejor dicho. Así que en el momento que tenga una alternativa pues le llamaré y le diré que venga a por las letras. Es que no tengo otra opción, porque lo que no voy a hacer es que se perjudique al Murcia. Su contrato es leonino y perjudica al club, y eso es lo que trato de defender".

"Mi relación con Mauricio es normal"

"La relación entre Mauricio García y yo es normal. Le escribí y hablé con él antes del Plan de Reestructuración y le dije que cuando estuviesen las cosas más claras volveríamos a hablar. El está en su derecho y yo estoy en mi derecho de defender esto, pero la relación es normal".