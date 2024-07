Esperando la nueva camiseta del Real Murcia

Los veranos en el Real Murcia siempre son lentos. Hay que tener paciencia para conocer qué entrenador se sentará en el banquillo, hay que esperar hasta el último día de fichajes para dar por cerrada la plantilla e incluso, los aficionados granas tienen que tomárselo con calma para descubrir cuál será el diseño de la nueva camiseta. Aunque éste es uno de los momentos más esperados por la grada, en Nueva Condomina se suele retrasar a veces hasta casi el comienzo de la liga.

Parecía que con la llegada de Adidas, la historia iba a cambiar, de hecho la primera elástica diseñada por la firma alemana fue presentada el 6 de julio de 2022 en un acto celebrado con la Catedral de fondo, pero todo quedó en un espejismo. El pasado verano se retrasó hasta finales de mes y en este 2024, a falta de una semana para que el Real Murcia dé comienzo la pretemporada, todavía no hay noticias de cuándo llevará a cabo el club el acto de presentación.

Les tocará ser pacientes una vez más a los aficionados del Real Murcia para conocer uno de esos detalles que siempre se espera con ilusión y que en muchas ocasiones genera el típico debate de si gusta o no gusta. Se espera que sea el miércoles 17 de julio cuando la plantilla grana realice su primer entrenamiento, y el primer amistoso está fijado para el 21 de julio, por lo que habrá que ver si para ese día, los de Fran Fernández ya lucen el nuevo diseño.

Pretemporada Ante el Ibiza, el 30 de julio Ya se conoce un nuevo amistoso de pretemporada para el Real Murcia. Los granas jugarán el 30 de julio ante el Ibiza, uno de los rivales que tendrán en el Grupo II de Primera RFEF. Ese partido, que será el tercero del periodo de preparación, ya servirá para ver las evoluciones de la plantilla dirigida por Fran Fernández. El club informaba que se disputará en Pinatar Arena, aunque de momento no se sabe la hora.

Hace un año, el retraso se debió en un problema en los pagos a la empresa que sirve las camisetas de la firma Adidas. Al no abonar Felipe Moreno lo que se debía, estos decidieron no enviarlas, sin embargo, en esta ocasión no se conoce por qué todavía no se han presentado, sobre todo teniendo en cuenta que Adidas suele adelantar tiempos respecto a otras marcas.

El Burgos y el Zaragoza, que visten la misma firma que el Real Murcia, ya las han mostrado esta misma semana.

Buscando patrocinador

Una de las razones del retraso podría ser que el Real Murcia todavía no sabe quién será su patrocinador principal. Parece ser que Fibranet es la empresa mejor colocada para hacerse con ese espacio, volviendo así a la elástica grana después de un año de ausencia. Fue el pasado verano cuando desde el club decidieron buscar alternativas, al considerar que podrían sacar entre 400.000 y 500.000 euros por ese patrocinio, sin embargo, nadie se acercó ni de lejos a lo que pretendía Felipe Moreno, que encima, sabedor de la popularidad de Ramos, prefería dejarle completamente fuera de todo.

Empezó el Real Murcia sin publicidad y posteriormente, para intentar maquillar el fracaso, se decidió buscar a una empresa por semana. No le ha debido salir al Real Murcia muy rentable el invento, porque este verano han decidido volver a la idea inicial, aunque bajando notablemente sus pretensiones económicas. Posiblemente se esté a la espera de cerrar ese acuerdo para presentar la nueva camiseta de la temporada 24-25.