El regreso de Juanma Bravo al Real Murcia, más un sueño que una realidad

Parecía que todos los caminos traerían de vuelta al Real Murcia al centrocampista Juanma Bravo. El descenso del Alcorcón a Primera RFEF, su salida del club madrileño y sobre todo, la presencia en el club grana de Fran Fernández, entrenador que ya le tuvo a sus órdenes en el conjunto alfarero. En la presentación del almeriense como técnico murcianista ya se le preguntó por ese posible fichaje, aunque poco claro se pudo sacar de una respuesta en la que se limitaba a señalar que era un jugador al que conocía perfectamente.

Esta misma semana, Juanma Bravo utilizaba sus redes sociales para confirmar su salida del Alcorcón, club descendido a Primera RFEF. Y pronto los aficionados del Real Murcia se ilusionaron más con una posible vuelta a Nueva Condomina, sin embargo, esa opción parece más un sueño que una realidad, porque, según personas cercanas al jugador, el murciano mira al extranjero. Con varias ofertas sobre la mesa, todo parece indicar que probará suerte fuera de España.

A sus 26 años, después de cuatro temporadas en el club alfarero, donde ha tenido la suerte de ser protagonista en Segunda División -ha jugado hasta 77 partidos en tres cursos-, Juanma Bravo está pensando en probar nuevas experiencias, y, sin nada cambia, ese pensamiento le aleja de regresar a Nueva Condomina, pese a saber que los aficionados le recibirían con los brazos abiertos.

Fue en el verano de 2020 cuando el Real Murcia le traspasaba. A las urgencias económicas del club grana se sumaba el deseo del jugador murciano de debutar en el fútbol profesional. Unos 100.000 euros pagaba el Alcorcón por hacerse con sus servicios.

Juanma Bravo ponía fin así a su periplo grana. Criado en la cantera, debutó con el primer equipo el 9 de abril de 2017. Fue ante el Mancha Real y jugó hasta 59 minutos. Sin embargo, no fue hasta un año después, en la segunda vuelta de la temporada 17-18, cuando realmente empezaría a ser protagonista en el centro del campo grana. Pero como ocurre casi siempre con todos los canteranos que suben, al centrocampista murciano siempre le costó más que a otros entrar en el once titular. Los fichajes de verano le dejaban en segundo plano hasta que finalmente les acababa superando. Solo necesitó continuidad -temporada 19-20- para abrirse las puertas de Segunda División al llamar a su puerta el Alcorcón.

Cuatro años después, pese a que muchos aficionados del Real Murcia reclaman su vuelta, Juanma Bravo está más cerca de tomar otro camino que de regresar a Nueva Condomina. Y ese camino parece que le llevará al extranjero.

El último gran canterano

Aquel verano de 2020 el Real Murcia traspasaba a Víctor Meseguer y a Juanma Bravo. Mirar abajo, aunque fuera por una vez, pronto dio sus frutos al club, que no pudo retenerles, dejándoles salir por un pequeño pellizco económico. Sin embargo, pese a que ya han pasado cuatro años, la historia no se ha vuelto a repetir. En todo este tiempo, olvidado ya el proyecto de jugadores murcianos que intentó implantar Julio Algar, no se ha vuelto a dar protagonismo a la cantera.

Habrá que ver lo que sucede en la planificación de este verano después de la gran temporada del Real Murcia Imperial, que se quedó a un paso del ascenso a Segunda RFEF, sin embargo, viendo que ya hay varios futbolistas que han anunciado su salida del club al no encontrar el cariño esperado, todo parece indicar que la historia se repetirá y que habrá que seguir mirando a Juanma Bravo y Meseguer para recordar a los últimos canteranos con minutos en el primer equipo.