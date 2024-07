El Real Murcia se evita otro juicio

El Real Murcia ha llegado a un acuerdo con Javier Recio tras despedirle el pasado 19 de junio. El madrileño, que ocupó la dirección deportiva del club grana a lo largo de la temporada 2023-2024, fue cesado tras la llegada de Asier Goiria. Y aunque en un principio todo parecía indicar que las partes irían a juicio, este lunes la entidad murcianista ha anunciado que se ha alcanzado un acuerdo. Sabedor de que en los juzgados tenían todas las de perder, ya que Recio contaba con contrato en vigor hasta junio de 2025, a Felipe Moreno no le ha quedado otra que recular y sentarse a la mesa para intentar poner fin a una situación que, además, perjudicaba a la imagen del club.

Así, la relación entre el Real Murcia y Javier Recio acaba por las buenas. Se desconoce cuál ha sido el desembolso definitivo, pero teniendo en cuenta que la rescisión del contrato era de 150.000 euros, desde Nueva Condomina habrán dado por bueno el ahorrarse un pellizco, teniendo en cuenta que lo normal es que si el madrileño iba a los juzgados, iba a tocar desembolsarlo todo, como casi siempre ocurre en estos casos.

Javier Recio llegaba al Real Murcia en junio de 2023. Era la primera gran apuesta de Felipe Moreno como máximo responsable del Real Murcia. El madrileño asumía la dirección deportiva, encargándose de liderar un proyecto deportivo que debería acabar con el club en Segunda División. Pero a las primeras de cambio se vieron todas las costuras de un proyecto en el que también es cierto que Recio no tuvo el 100% del poder de decisión.

Con la temporada ya cerrada y el Real Murcia sin jugar ni el play off, todo parecía indicar que el ex del Mallorca saldría a las primeras de cambio, pero esa decisión no llegaba desde los despachos. Incluso Recio estuvo reuniéndose con entrenadores ya comenzado el mes de junio, uno de ellos Fran Fernández, que era 'su' candidato favorito y que ha acabado siendo el elegido por un Goiria que no logró convencer a sus primeras opciones. Cuando todo parecía indicar que Recio cumpliría su contrato -rescindirle costaba 150.000 euros-, Felipe Moreno dio un volantazo y, aconsejado por sus amigos, firmó a Goiria. Incluso el vasco aterrizó en Nueva Condomina con el madrileño todavía ocupando el despacho de director deportivo. De nuevo se daba una situación más que curiosa. El Real Murcia pasaba a tener dos directores deportivos y todo idea del presidente, que no estaba dispuesto a despedir a Recio. Sin embargo, la situación era tan compleja que el 19 de junio se anunció el despido del director deportivo, alegando motivos disciplinarios para no pagarle.

Con Recio dispuesto a ir a los juzgados, el Real Murcia decidió intentar calmar los ánimos y ahora se anuncia que se llega a ese acuerdo que evitará ir a juicio, aunque significará seguir pagando al madrileño gran parte de lo que tenía firmado.