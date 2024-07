El Real Murcia no baja el ritmo y ya alcanza los 3.000 abonados

La campaña de abonos del Real Murcia va a buen ritmo y ya se ha alcanzado la cifra de 3.000 abonados poco más de 15 días. El cuadro grana lanzó su campaña el pasado 17 de junio con varias novedades entre las que destacan las renovaciones más económicas, las del abono familiar y social, premiar la asistencia de los abonados con puntos que podrán ser utilizados en distintas promociones y la más llamativa donde cada abonado tenía que elegir su segundo de la temporada y si en ese segundo elegido por el abonado, ocurre una acción importante favorable al Real Murcia, tendrá un premio, entre los que destacan un abono para la próxima temporada gratis o una camiseta oficial del equipo.

La posibilidad de poder pagar el abono en cuatro plazos online está haciendo que los aficionados lo tengan más sencillo para poder seguir apoyando a su equipo. El cuadro grana ha querido priorizar que los abonados renovaran el abono ya que si no lo hacían en el plazo estipulado no le saldría tan económico. Para los nuevos abonados la diferencia será de un 5% más caro el poder disponer de una butaca la próxima temporada en Nueva Condomina. La campaña está siendo muy activa desde que se abrió el plazo, tanto en redes sociales como en la web y está funcionando en este inicio de verano, tal y como presume el club en sus medios oficiales.

De momento en las oficinas del Real Murcia están satisfechos por como está yendo la campaña y esperan que en este mes de julio, donde se van a ir anunciando fichajes y los partidos amistosos, se podrá mantener o incluso aumentar el buen ritmo de renovaciones.

El curso pasado se alcanzó la cifra de 9.300 abonados el 2 de agosto y será otra fecha clave para ver como está respondiendo una afición que sufrió la decepción de ver que su equipo no conseguía el ascenso ni pudo alcanzar el play off a la Segunda División, pero que año tras año responde, no deja a su equipo solo y termina entre las primeras de la categoría en el número de abonados y espectadores en los partidos.

A por el récord

Más de 13.0000 abonados se consiguieron el pasado curso, sin contar los que se unieron en la segunda vuelta. El club espera que ahora, los que se animaron en el periodo invernal renueven desde el inicio de la temporada. El objetivo esta temporada es que sea la del retorno al fútbol profesional y la afición está respondiendo para que también sea un año donde se consiga una cifra récord en el número de abonados. n