Lucas Cañizares, la piedra en el tejado del FC Cartagena

A tan solo tres días del inicio de la pretemporada, el FC Cartagena se encuentra en un punto crucial respecto a la portería en su quinto año consecutivo en Segunda División. La ciudad portuaria se prepara para dar la bienvenida a los doce jugadores que componen hoy por hoy el proyecto albinegro 2024/25. El próximo lunes, 8 de julio, están citados para someterse a las pruebas médicas iniciales tras la vuelta de vacaciones. Sin embargo, no será hasta el miércoles 10 cuando arranquen oficialmente los entrenamientos y pisen el césped de la ciudad deportiva José Mª Ferrer bajo las órdenes del ‘Pitu’ Abelardo.

A falta de un día para esa citación de la plantilla, el nerviosismo entre la hinchada cartagenera va en aumento por arrancar la pretemporada sin efectivos suficientes. Y en medio de toda esta expectación de fichajes albinegros, hay una ausencia que resalta más que ninguna otra, una que resuena en cada rincón de Cartagena: la portería sigue vacía.

Uno de los últimos nombres en relacionarse con el cuadro costero es el de Lucas Cañizares, el joven guardameta de 22 años logró alcanzar la titularidad por primera vez en su carrera en la Primera RFEF, donde disputó 29 encuentros, encajó 33 goles y mantuvo su portería a cero en 10 ocasiones defendiendo la camiseta del Real Madrid Castilla.

Para entender la importancia de esta situación, es esencial recordar la temporada pasada. Por estas fechas, el FC Cartagena contaba con una plantilla más amplia y con la seguridad de tener a Marc Martínez y Aaron Escandell bajo palos. Ahora, sin porteros en la plantilla y con varios fichajes aún pendientes, la incertidumbre se ha convertido en una constante en el club.

Lo cierto es que el entorno del portero no vería con malos ojos la posibilidad de venir a Cartagena. Sin embargo, el joven guardameta también podría estar esperando respuesta de otras propuestas que tiene sobre la mesa. Granada, Racing de Ferrol, Albacete y Eldense han preguntado también por el meta, aunque ninguno ha presentado una oferta formal. Al igual que un FC Cartagena que parece mantener la operación Cañizares en ‘stand-by’, probablemente priorizando antes otras opciones con más experiencia a estas alturas del mercado. La incertidumbre es palpable, y la necesidad de un portero es urgente con el comienzo de la pretemporada a la vuelta de la esquina.

Vacío en la portería con la pretemporada ya encima

El próximo lunes a las 10:00 horas, la plantilla cartagenerista está citada en el Centro Médico Virgen de la Caridad para someterse a las pruebas médicas iniciales tras la vuelta de vacaciones. Anunciar la llegada de un portero antes del inicio oficial de los entrenamientos parece prioritario en las oficinas albinegras, y que comparten tanto dirección deportiva como el cuerpo técnico. Empezar la pretemporada con al menos un guardameta es prácticamente incuestionable para el club.

Pese a las conversaciones o interés que haya podido mostrar el cuadro cartagenero con el entorno de Lucas Cañizares desde hace meses, parece que hoy por hoy la entidad albinegra prefiere explorar otras opciones más experimentadas antes de cerrar la llegada del joven portero nacido en el año 2002. Sin embargo, el talento y la juventud de Cañizares podrían ofrecer al cuadro de la trimilenaria una oportunidad única para formar a un portero de futuro, algo que hemos visto como en otros clubes termina dando resultado.

¿Habrá apuesta de futuro en la portería?

En julio, puede parecer inusual ver a un portero de 22 años como titular en el exigente mundo del fútbol profesional. Sin embargo, la historia reciente está llena de ejemplos donde los jóvenes guardametas no solo han superado las expectativas, sino que han llegado incluso a desbancar a sus compañeros más ‘veteranos’ para hacerse con un hueco en el once. Ejemplos como los del Valencia con la irrupción de un joven georgiano de 20 años llamado Mamardashvili en la 2021/22, o similar es el caso del danés Jörgensen, de 22 años, quien demostró su alta talla como guardameta en el Villarreal y convirtiéndose en pilar para los entrenadores que pasaron por La Cerámica.

La apuesta por la juventud no se detiene ahí. Esta pasada campaña mismamente, Fran Vieites, a sus 25 años, también consiguió hacerse un nombre en el Real Betis con buenas actuaciones en liga, la última nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu. Mientras que Joan García, con 23 años, desplazó a Pacheco al banquillo en el tramo final de la temporada en el Espanyol, confirmando así que confiar en el talento joven puede llegar a ser una estrategia muy a tener en cuenta. Estas historias son pruebas fehacientes de que, a veces pero no siempre, con determinación y oportunidades, los jóvenes porteros pueden florecer en un entorno exigente, llegando a convertirse en auténticos baluartes para sus equipos y transformando lo que inicialmente se percibe como una apuesta arriesgada en un triunfo seguro.

En Cartagena el último caso de explosión mediática de un guardameta fue el de Aaron Escandell, si es verdad que sin llegar tan jóven a la trimilenaria, el guardameta aterrizó a Cartagena con 26 años recién llegado de un Granada CF donde venía con rol de eterno suplente. Sí que con más avanzada edad, pero la apuesta por algo de juventud salió a la perfección, llegando incluso a posicionarse como uno de los grandes arqueros de la temporada en Segunda División y provocando posteriormente su salida a una UD Las Palmas que ascendió ese año a LaLiga EASports y no dudó en hacerse con sus servicios.

Los porteros con talento bien es cierto que solo necesitan partidos para demostrar su valía, pero la realidad es que los clubes profesionales a menudo prefieren que esa experiencia se la otorgue otro equipo, por si esa madurez cuesta algún gol en contra durante el proceso. Pero lo que también es una obviedad es que cuando estos jugadores finalmente brillan, su caché en el mercado aumenta, y los hace ya inalcanzables para los clubes que los dejaron pasar, dejándolos entonces sin opciones de contratarlos.

En búsqueda de un portero experto

El reto está claro: encontrar un equilibrio entre la experiencia y la juventud, entre la necesidad inmediata y la visión a largo plazo. En Lucas Cañizares, el FC Cartagena podría encontrar ese perfil de crecimiento y apuesta para su quinta temporada consecutiva en el fútbol profesional. Solo el tiempo dirá si el club optará por esta prometedora apuesta o buscará otra solución bajo los palos. Con respecto a las negociaciones que se mantendrían con el Real Madrid, desde el conjunto blanco precisamente por la estima que le tienen al guardameta, permitiría explorar diversas opciones para resolver su futuro, incluyendo una posible cesión o un traspaso con derechos federativos compartidos. Algo que proporciona cierta comodidad para el club que apueste por el talento del guardameta valenciano.

Mientras tanto, la cuenta atrás para el inicio de la pretemporada continúa, y la falta de porteros a tan solo dos días del inicio de la pretemporada ha colocado al club en una situación de máxima urgencia, de la que parece seguro que saldrá con un portero bajo el brazo. No obstante, no parece que la operación Lucas Cañizares se vaya a llevar a cabo de forma inmediata o a día de hoy, y quizás cuando se quiera decantar por su figura, ya sea demasiado tarde. El mercado, las opciones que tengan en danza la comisión deportiva albinegra, y las decisiones que se tomen con respecto a quienes defenderán la portería blanquinegra, serán los condicionantes que pondrán o no sentido a esta historia entre Lucas Cañizares y Cartagena.