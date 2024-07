La portería del Murcia, en ajetreo constante

No ha tenido malos porteros el Real Murcia en las últimas temporadas. La pasada, por ejemplo, Manu García fue capaz de superar un inicio de curso dubitativo para convertirse en el sostén del equipo grana durante muchas jornadas. Algo parecido ocurrió con Joao Costa, una vez que el portugués consiguió que Mario Simón pasase página con Miguel Serna. Incluso el argentino Nereo Champagne demostró que a veces el club murcianista ficha bien en el mercado invernal. Pero ninguno de ellos sobrevivió a su primera temporada en Nueva Condomina. Porque, aunque se esperaba que el primero acabara renovando, el reciente fichaje de Gianfranco Gazzaniga le cierra prácticamente la puerta de la plantilla de Fran Fernández al catalán.

El argentino, que llega respaldado por el ascenso que consiguió en 2023 con el Racing de Ferrol, se convierte en el decimotercer portero en los últimos seis años y no será el último, porque Asier Goiria tendrá que firmar otro guardameta más, volviendo a quedarse Iker Piedra como tercer guardameta. Tendrá Gazzaniga que romper la maldición de la portería del Real Murcia si quiere afianzarse durante varias temporadas en Nueva Condomina. No lo tendrá fácil. Como no lo ha tenido un Manu García al que no le ha valido batir varios récords de imbatibilidad para ganarse la renovación con los murcianistas.

Manu García, portero grana la pasada campaña. | PRENSA REAL MURCIA / ángela moreno

Con el catalán lejos de seguir en Nueva Condomina, el Real Murcia empieza de nuevo con la portería, una posición en la que tampoco continuará Gianni, tal y como se confirmó ayer, aunque éste último apenas ha sido protagonista, estando más tiempo en la enfermería que sobre el césped. Solo Íker Piedra, prácticamente inédito este curso, tiene posibilidades de mantenerse al contar con ficha sub-23, aunque de nuevo se espera que tenga un papel completamente secundario.

Nereo Champagne. | PRENSA REAL MURCIA / ángela moreno

No es la primera vez que toca empezar de cero. Ya ocurrió el pasado curso. La portería no se libró de la revolución de Javier Recio. Aunque Joao Costa había rendido muy bien en una temporada en la que el equipo se quedó a un paso de meterse en el play off, el portugués no entró en los planes del club murciano. También salía Miguel Serna, el único que ha logrado encadenar dos temporadas consecutivas en los últimos años pero que en Primera RFEF había perdido el protagonismo que tuvo en el curso del ascenso en el Rico Pérez. Como no hay dos sin tres, ese verano también era despedido Antonio Gallego, al que no echaron hasta última hora, dejándole sin equipo en ese primer tramo de la competición.

Fue Miguel Serna uno de los grandes fichajes de Manolo Molina en la temporada de Segunda RFEF. El meta murciano, que aterrizaba procedente del Unionistas, llegaba para liderar un puesto en el que el club grana decidió no dar continuidad a un Nereo Champagne. El argentino fue otro de los que pagó el ajetreo en la meta murcianista. Pese a llegar en el mercado invernal y tapar las grietas de una portería en constante debate por los errores de Tanis y la falta de competencia de Josele, los dos guardametas de Julio Algar para la campaña 2020-2021, campaña de mal recuerdo para el murcianismo por el descenso a la cuarta categoría.

La portería del Murcia, en ajetreo constante | PRENSA REAL MURCIA / ángela moreno

Un runrún constante

Fue Nereo Champagne el encargado de poner fin al runrún que se había instalado en la portería del Real Murcia durante muchos meses. Porque Julio Algar no solo falló en la planificación de la portería en ese campaña 20-21. Un curso antes no tuvo mejor ojo el director deportivo grana.

Su apuesta fue Lejárraga, ya las primeras de cambio Lejárraba era cuestionado. Su segunda opción era Tanis, y aunque Tanis fue titular en las semanas previas al parón de la competición por la pandemia del coronavirus, el de San Sebastián también provocaba cierta inseguridad en la grada cuando entraba en acción.

Mackay dijo ‘no’

Otro de los porteros que en su momento dejó un gran recuerdo en la afición del Real Murcia fue Ian Mackay, y éste tampoco continuó más allá de una temporada. Aunque el gallego sí tuvo oferta de renovación, aunque a la baja, lo que le obligó a abandonar Nueva Condomina después de una temporada complicadísima por los impagos y el mal gobierno de Víctor Gálvez en el inicio de aquel proyecto.

Del Real Murcia se marcharía al Sabadell, donde lograría el ascenso a Segunda División, para después marcharse a su tierra a jugar con el Deportivo de La Coruña. Ahora mismo milita en el Eldense de Segunda División.