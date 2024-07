El FC Cartagena quiere a Lucas Cañizares en su portería

Abre el Fútbol Club Cartagena el mes de julio inmerso en el mercado de traspasos. La ventana se abrió el pasado lunes de manera oficial, aunque ya había realizado el club cartagenero dos operaciones: los fichajes de Cedric Teguia y Ríos Reina. Los albinegros ya tienen doce jugadores en plantilla, sin embargo, el ‘Pitu’ Abelardo todavía no puede formar un once: aún no tiene portero el Cartagena y la comisión deportiva trabaja a destajo para cubrir la puerta.

Erró el tiro la entidad albinegra en la negociación por Joan Femenías. El guardameta de Manacor terminó contrato en el Levante y el Cartagena le contactó para negociar su incorporación. Incluso le puso un contrato de dos años sobre la mesa, no obstante, el portero esperó a que su opción preferida diera el paso. Esa opción era el Real Zaragoza. El meta escogió a los maños y dejó al equipo cartagenerista sin portero.

Se rumoreaba en la rambla de Benipila que Raúl Lizoain, quien llegó a principio de la pasada temporada cedido del Andorra, podía renovar para continuar un año más de albinegro. No obstante, el canario se despidió en sus redes antes de hacerse oficial su fichaje por el Albacete el pasado lunes. Raúl, sin contrato tras finalizar etapa en el Andorra, firma libre por dos temporadas con el conjunto manchego tras un regular rendimiento en el tramo final del curso con el Cartagena.

Con las opciones de Femenías y Lizoain caídas, la comisión deportiva con Manolo Breis a la cabeza sigue buscando inquilino bajo los palos. En esa búsqueda se ha topado el cuadro cartagenero con Lucas Cañizares, hijo del mítico portero del Valencia Santiago Cañizares y propiedad del Real Madrid.

Lucas Cañizares (Valencia, 2002) milita actualmente en el Real Madrid Castilla tras formarse durante toda su vida en las categorías inferiores del Real Madrid. Durante el último curso, el portero alcanzó la titularidad por primera vez en su carrera en Primera RFEF, disputando 29 encuentros en los que encajó treinta y tres tantos y durante los que mantuvo la portería a cero en diez ocasiones. Estos números han despertado, no sólo el interés del FC Cartagena, sino también de otros clubes.

Según Relevo, el portero ha recibido el interés de equipos de Primera División española como el Rayo Vallecano y también de Francia. En su preferencia por quedarse en España, Lucas puede dar prioridad a ofertas nacionales, aunque esto signifique mirar al segundo escalón del fútbol español. En Segunda, el Cartagena tampoco es la única opción: Granada, Racing de Ferrol, Albacete y Eldense han preguntado por el meta, aunque ninguno ha presentado una oferta formal.

La buena consideración que el Real Madrid tiene hacia Cañizares abre la puerta a diferentes fórmulas como una posible cesión o un traspaso con los derechos federativos compartidos en caso de futura venta.

Otras operaciones

En otro orden de cosas con relación al mercado, también se despide el FC Cartagena de la posibilidad de fichar a Jon Morcillo, por quien también se interesó semanas atrás. El extremo fue anunciado ayer como nuevo futbolista del Albacete adelantándose a los cartageneros. Por otro lado, la negociación por el central Nikola Sipcic con el Tenerife sigue abierta. El club chicharrero ya ha anunciado el recambio del serbio y este decidirá su futuro pronto entre Cartagena y Eldense.

Carabela de Plata

El FC Cartagena ha hecho oficial la fecha y el rival del tradicional trofeo veraniego Carabela de Plata de la temporada 2024-25. El encuentro, disputado como siempre en el Estadio Municipal Cartagonova, enfrentará al cuadro albinegro contra la UD Almería, equipo recién descendido de Primera División. El choque tendrá lugar el domingo 4 de agosto a las 20.30, como es costumbre, dos semanas antes del inicio de la competición en LaLiga Hypermotion, que se dará para los cartageneros el domingo 18 a las 19.30 en El Plantío contra el Burgos.

El Almería sucede así al Real Murcia, invitado del trofeo del año pasado y que generó cierta polémica entre la afición cartagenerista. El choque dejó momentos de alta tensión como una entrada que lesionó al central Pedro Alcalá para el inicio de la competición y una tangana que involucró a varios futbolistas de ambos equipos.