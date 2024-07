El Real Murcia y el Yeclano ya conocen su grupo en Primera RFEF

No ha habido sorpresas en la distribución de los grupos de Primera RFEF. La Federación Española confirmó este martes lo que todo el mundo esperaba. El mapa se volverá a dividir en Norte y Sur, como ocurrió el pasado curso, y los dos equipos murcianos en la competición formarán parte del segundo. Así, el Real Murcia, que repite en la categoría, y el Yeclano, que se estrena, tendrán que visitar Andalucía, Madrid, Extremadura, la Comunidad Valenciana además de Ibiza y Ceuta.

Daba la casualidad que en esta ocasión no había que hacer grandes malabares para cuadrar los grupos. Tampoco separar a clubes de una misma comunidad, algo de lo que no es partidaria la RFEF salvo que no haya otra alternativa. De ahí, que a las primeras de cambio ya tengamos grupos. El Real Murcia y el Yeclano viajarán hasta en cuatro ocasiones a la Comunidad Valenciana, teniendo que enfrentarse al Alcoyano, al Villarreal B, al Intercity y al Hércules. Ante estos últimos vivirán los granas uno de los duelos más interesantes de la temporada, estando llamados ambos a liderar la pelea por el ascenso.

También hay cuatro rivales de la Comunidad de Madrid. A los filiales del Real Madrid y del Atlético, que ya fueron rivales de los murcianistas el pasado curso, se suman el Alcorcón, recién descendido, y el Fuenlabrada, que cambia el grupo norte por el sur.

Pero la región con más poderío será Andalucía. Aunque han ascendido a Segunda el Córdoba y el Málaga, los equipos andaluces siguen mandando. Repetirán Recreativo de Huelva, Algeciras, Antequera y Sanluqueño, mientras que han subido Marbella, Sevilla Atlético y Betis B.

Extremadura tendrá como único representante al Mérida, mientras que Ibiza, otro de los equipos llamados a estar arriba, y Ceuta, que ya peleó este mes de junio por el play off, completarán este Grupo II.

Se espera que la competición en Primera RFEF comience el fin de semana del 24 y 25 de agosto.