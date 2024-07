La portería del Cartagena busca nuevos inquilinos

El FC Cartagena sigue cogiendo forma de cara a la próxima temporada. Los primeros fichajes y renovaciones han apuntalado ámbitos muy importantes de la plantilla. La línea defensiva conserva cierta continuidad respecto a la 2023-2024 con la presencia de hombres importantes como Pedro Alcalá, Iván Calero, Gonzalo Verdú o el siempre polivalente Jairo Izquierdo. El centro del campo también mantiene en sus filas a pilares fundamentales. Damián Musto, Luis Muñoz y Andy integrarán una sala de máquinas que espera refuerzos. La parcela más ofensiva integra por el momento a Juan Carlos Real, Narváez y Alfredo Ortuño.

La llegada de Ríos Reina y Cedric Teguia sirven para apuntalar una banda izquierda que ha perdido a varios de sus inquilinos. Sin embargo, la línea que se mantiene como la principal incógnita es la portería. La meta albinegra no cuenta, de momento ni con renovaciones, ni con nuevos fichajes.

En las últimas temporadas, la puerta había estado cubierta, al menos desde un principio, por uno de sus pesos pesados. Marc Martínez terminó su etapa en la trimilenaria el pasado mercado invernal y siendo el último superviviente del ascenso de La Rosaleda en la plantilla. Raúl Lizoain tomó las riendas bajo palos al llegar cedido del Andorra y ofreció un resultado muy notable para la consecución de la permanencia. A pesar de que el portero canario ha sonado para seguir en esta nueva etapa de Abelardo, la renovación no se ha consumado y su nombre se ha relacionado con el Albacete. Esto significa que la portería del Cartagena seguiría sin inquilinos.

El rol del cancerbero ha sido tremendamente importante para los albinegros en las últimas campañas. Más allá de aquella recordada parada en Málaga, Marc Martínez fue clave para amarrar la permanencia en el retorno del Cartagena a Segunda División en la temporada 2020-2021. El catalán alternó su participación con la presencia de un Chichizola que llegó en invierno y quedó relegado al banquillo en aquel último y frenético tramo liguero. El entonces capitán albinegro fue amo y señor de la meta al año siguiente, con una testimonial aportación del francés Jérôme Prior. Fue en la temporada 2022-2023 cuando el combinado cartagenerista tuvo un nivel brillante bajo palos.

Marc Martínez comenzó la campaña como titular, pero Luis Carrión dio la alternativa a Aarón Escandell en la quinta jornada de liga. El cancerbero valenciano ofreció un rendimiento espectacular, siendo clave en las aspiraciones del Cartagena de luchar por los puestos de promoción y subiendo a Primera División al firmar con Las Palmas. En esta última temporada, Marc volvió a la titularidad. A pesar de completar algunos partidos muy meritorios, el Cartagena sufrió de lo lindo en defensa y Marc no pudo evitar la debacle durante la etapa de Víctor Sánchez del Amo al frente del banquillo albinegro. Lizoain tomó la alternativa ante el Eibar, curiosamente en el último compromiso liguero del técnico madrileño antes de ser despedido. Tampoco hubo sorpresa.

Con la llegada de Calero, Marc se asentó en el once inicial como su portero de confianza. El parleño le dio una oportunidad al propio Lizoain ante el Leganés, pero los pepineros vencieron con contundencia en el Cartagonova. Los papeles cambiaron con la marcha de Marc a finales de enero rumbo al Granada y con un Cartagena en pleno proceso de resurrección. El veterano guardameta palmense mantuvo a flote la portería albinegra, dejando al recién llegado Tomás Mejías un papel estrictamente secundario.

Con el desembarco del ‘Pitu’ Abelardo en la ciudad portuaria, la portería cartagenerista podría tener una configuración totalmente distinta a la de la campaña pasada, algo que no ocurre desde hace prácticamente un lustro. El curso 2019-2020 fue el último en el que los dos principales porteros del Cartagena eran distintos a los anteriores. Aquel año que a la postre terminó con el ascenso, Marc Martínez y un Esteve Peña que no jugó un solo minuto relevaron a Mario Fernández y al portugués Joao Costa. El cántabro comenzó la temporada como titular, pero una lesión desafortunada ante el Melilla provocó la incursión del luso en el once cartagenerista.