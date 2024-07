Fermín Aldeguer aplaca el runrún con su regreso al podio en Assen

Las redes sociales se han convertido en un escaparate para los deportistas, que anuncian todas sus novedades a través de las mismas, provocando que los medios de comunicación tengamos que estar pendientes de sus cuentas para no quedarnos en fuera de juego. Cuando todo va bien son magníficas. Halagos, aplausos, reconocimientos... Pero cuando todo va mal, las críticas son feroces, sobre todo en X (antes Twitter). Eso le ha ocurrido a Fermín Aldeguer. Desde que ganó en Jerez no se había subido al podio. Y tener un contrato ya para el año que viene con Ducati para ascender a MotoGP se ha traducido en una presión añadida. «Este chico no se merece subir el año que viene a la categoría reina» y «menudo bluff» son algunos comentarios que ha podido leer el piloto de La Ñora en las últimas semanas, en las que el runrún ha sido constante.

Llegaba el murciano a Assen, La Catedral, con ganas de reivindicarse y de aplacar esos comentarios. Desde que en enero se supo que estará en MotoGP en 2025, corre con una mochila añadida a la que ya se puso de favorito al título tras ganar las cuatro últimas carreras de 2023. No entró en los puntos en Qatar por un problema mecánico; remontó hasta la cuarta plaza en Portugal; fue tercero en Austin; y ganó en Jerez. Después, tres malos resultados, un séptimo en Francia, error al realizar una ‘long lap’ en Barcelona, y caída en Mugello. Era el momento de cambiar la tendencia y en el Gran Premio de los Países Bajos de Moto2, Aldeguer lo logró, aunque volvió a ser penalizado con una vuelta larga: «El error ha sido mío, pero todavía no sé dónde he pisado el verde porque estaba controlando bien la chicane. Cuando he visto el ‘track limit’ en la cuarta vuelta me he dicho que era imposible. Después es verdad que he cometido un error y he pisado el verde una vez», explicó en DAZN el piloto del equipo Boscoscuro.

Aldeguer logró la ‘pole’ y el récord del circuito el sábado. Era el piloto con mejor ritmo de la parrilla. Nadie lo dudaba antes de la carrera y lo demostró desde la primera vuelta. Ai Ogura, del equipo que patrocina la empresa cartagenera MT Helmets, fue el mejor en la arrancada, pero el liderato solo le duró cinco curvas. En la sexta ya mandaba el de La Ñora. El primer contratiempo llegó en la cuarta vuelta. Aldeguer recibió una advertencia por sobrepasar los límites de la pista. A la siguiente llegaría la sanción. Tiró con fuerza y llegó a cobrar una ventaja de 1.6 segundos. Con un ritmo muy constante se lanzó a por el triunfo y mantuvo a distancia a Sergio García y Ogura. Pero superó los límites de la pista y le cayó una ‘long lap penalty’, otra más esta temporada. La cumplió dos vueltas después. Salió tercero de la misma, a medio segundo del dúo de cabeza, pero muy pronto cogió la rueda de García, al que terminó por superar a cuatro giros del final.

El siguiente reto era Ogura, pero el japonés cobró una ligera ventaja en la última vuelta que fue definitiva. «Estoy contento porque he demostrado que puedo ganar muchas carreras», dijo un aliviado Aldeguer, que ahora es quinto en la clasificación del Mundial con 83 puntos, a 55 puntos de Sergio García, a 41 de Ogura, a 32 del lesionado Joe Roberts, ausente ayer, y a 4 de Alonso López. La operación remontada ha comenzado. Y queda tiempo para que la culmine.

Una caída en la última vuelta arruina una buena carrera de Acosta en MotoGP

Por primera vez en la temporada de su estreno en MotoGP, Pedro Acosta salió de un circuito sin sumar un solo punto. El sábado, en la carrera al sprint, acabó séptimo, y ayer, en el Gran Premio de los Países Bajos, después de un fin de semana complicado a nivel técnico, el piloto de Mazarrón estaba realizando una buena carrera, en la que había remontado desde la décima posición en parrilla hasta la quinta, cuando en la última vuelta, rodando séptimo, se fue al suelo: «Vaya tela con la caída. Ha sido algo raro, se ha enfriado demasiado la goma delantera de una curva a la otra», dijo el murciano, quien eligió un neumático blando delantero, una configuración diferente al resto de pilotos que le permitió estar con los mejores e incluso llegar hasta la quinta posición.

«En la última vuelta he pensado en ir tranquilo y acabar bien. Tenía tres segundos de ventaja sobre Binder, pero nos ha bajado más la temperatura del neumático de lo que pensaba. Ha sido una liada por mi parte, hay poco más que decir», se lamentó en DAZN.

El triunfo fue para Pecco Bagnaia, espectacular durante todo el fin de semana, con Jorge Martín en la segunda plaza, pero viendo cómo se reduce a solo 10 puntos su ventaja como líder. Enea Bastianini fue tercero. Marc Márquez, que había finalizado cuarto, fue finalmente décimo por una sanción de 16 segundos. Acosta es ahora sexto.