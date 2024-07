Los banquillos de Tercera RFEF van cogiendo forma

Hace unos días terminó oficialmente la temporada 2023-2024 con la eliminación del Real Murcia Imperial por el ascenso, pero ya son muchos equipos los que están planificando la próxima campaña desde hace semanas. Los que ya consiguieron el objetivo, ya sea por haber mantenido la categoría y promocionado desde la Preferente Autonómica, o por haberse quedado a las puertas del ascenso a Segunda RFEF, se están moviendo desde hace semanas para intentar hacer el mejor equipo posible y el primer paso es elegir al entrenador.

El Lorca Deportiva ha renovado a Alberto Castillo. El técnico murciano cogió las riendas del equipo lorquinista en el tramo final de temporada y consiguió el primer objetivo de disputar la fase de ascenso, pero finalmente no pudo consumar el ascenso y cayó eliminado ante el Real Murcia Imperial en la primera ronda.

El CD Cieza también ha anunciado la renovación de Paco García para volver a intentar el asalto a la Segunda RFEF. Tras su dolorosa eliminación en la final regional, la directiva del cuadro espartero ha apostado por el mismo proyecto. Junto al Lorca Deportiva son los dos grandes candidatos de cara al próximo curso para suceder a la Deportiva Minera como campeones de grupo.

El Muleño ha apostado por alguien de la casa. Chencho Ortega es el nuevo técnico. El exentrenador de La Copa de Bullas con el que consiguió el ascenso a Primera Autonómica la temporada anterior y que este curso cumplía su segunda campaña, vuelve al equipo de su tierra para sustituir a Púas.

El Bala Azul, tras una temporada inmaculada con el ascenso en el bolsillo, ha decidido renovar a Víctor Dus como técnico, una decisión lógica, ya que el entrenador ha sido uno de los más destacados esta temporada en la Preferente, llevando al equipo a un nivel muy alto de fútbol y de resultados. Otro de los ascendidos como es la Minerva también apuesta por la continuidad de Álvaro Celdrán en su retorno a la Tercera Federación.

El club que se ha movido con más celeridad es el Atlético Pulpileño, que fue el primero en renovar a su técnico. Paco Jurado, pese a no conseguir meter al equipo en la fase de ascenso, continúa una temporada más en el equipo de Pulpí.

Patri Molina, en el Alcantarilla, José Mapeka, en el Bullense, y Calata, en El Palmar, continuarán un año más en sus banquillos tras lograr la salvación y con el firme objetivo de dar un paso más y sufrir menos la próxima campaña.

El Plus Ultra, tras su magnífica temporada, ha decidido cambiar de técnico. Cholo seguirá en el club, pero no como entrenador principal. La opción elegida es la de Mario Martínez, el técnico molinense, actual seleccionador de la Federación en los torneos UEFA y que la temporada anterior estuvo al cargo del Molinense B. Será el entrenador del club el próximo 1 de julio, cuando finalice su vinculación con la Federación.

El Unión Molinense ha sido el último equipo de los grandes y los que están destinados a jugar el play off en anunciar a su nuevo técnico. Finalmente el elegido es Raúl Guillén, el entrenador cartagenero que la pasada temporada estuvo en el UCAM Murcia de manera interina. Asume el reto del equipo de Molina de Segura con la intención de lograr esta temporada disputar la fase de ascenso.

Tres filiales

El UCAM Murcia B renovó a Pedro Alburquerque, el técnico que sustituyó a Raúl Guillén en el banquillo del filial universitario cuando asumió las riendas del primer equipo, una temporada más tras la gran recta final que realizó el equipo pese a no poder no disputar la fase de ascenso. El Águilas B ha anunciado la renovación de Sergio Yúfera, que ha hecho un trabajo excepcional, con el ascenso del filial y también en la etapa de interino en el primer equipo donde estuvo a punto de lograr el play off.

El Real Murcia Imperial, por su parte, ha decidido renovar a Carlos Cuéllar, quien ha hecho una gran labor en la cantera grana. El técnico madrileño seguirá después de quedarse a las puertas del ascenso. Pepe Aguilar, por su parte, tras tres temporadas y finalmente el descenso de categoría del Cartagena B, había sido vinculado con equipos como La Unión, pero de momento no hay noticias oficiales. Está más cerca que nunca de seguir dirigiendo al filial albinegro. La buena sintonía con Paco Belmonte es clave para que el técnico cántabro afronte su cuarta categoría como entrenador del filial en su regreso a Tercera tras dos cursos en Segunda RFEF.

La continuidad de Ranko Despotovic en el Caravaca está todavía en el aire. La idea de Mariano Oyonarte, director deportivo del club, es ofrecerle la renovación, pero todavía no se han iniciado las negociaciones.

El CAP Ciudad de Murcia, que se mantiene en la categoría después de la desaparición del Racing Mar Menor, que solo duró una temporada en Cartagena, mantendrá en el banquillo a Paco Lorca, mientras que está por resolver quién será el entrenador del Deportivo Marítimo, un club que competirá en Cartagena después de hacerse con la plaza del Balsicas. n