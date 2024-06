Izan Almansa se marcha a Australia

Después de decidir no presentarse al draft de la NBA 2024 ante la posibilidad al caer las previsiones de lograr una buena posición, el murciano Izan Almansa ya ha decidido en qué equipo jugará la próxima temporada. No será en Europa, como muchos esperaban, sino en Australia, con los Perth Wildcats. La decisión puede ser poco entendible, puesto que la liga australiana no está entre las mejores del mundo, pero obedece a un programa especial para jóvenes talentos, conocido como Next Stars Program, por el que pasó el curso pasado el francés Alex Sarr, al que han elegido los Washington Wizards con el número 2. Pero Sarr no es el único jugador que ha dado el salto desde la NBL a la NBA, ya que en la misma situación están A.J. Johnson, Bobi Klintman y Ariel Hukporti, y en el pasado andaron ese mismo camino LaMelo Ball, Josh Giddey y Ousmane Dieng, entre otros.

Almansa, que está concentrado en estos momentos con la selección española sub-20 para el Europeo que comienza dentro de dos semanas, jugó la pasada temporada en la G League de la NBA con Ignite, un proyecto que ha echado la persiana. Los promedios del pívot murciano fueron de 11,7 puntos y 7,2 rebotes. Varios compañeros que tuvo en esta franquicia darán ya el salto a la NBA, pero Almansa va a esperar a 2025.