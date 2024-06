Fermín Aldeguer vuelve al podio con un segundo puesto en Assen

El murciano Fermín Aldeguer rompió su mala racha de resultados con un segundo puesto en el Gran Premio de los Países Bajos disputado en Assen, pero el podio no dejó contento al de La Ñora, que lideró la carrera hasta que faltaban siete vueltas para el final. Una sanción de una 'long lap penalty' cuando dominaba la carera con 1.7 segundos de ventaja, provocó que cayera el tercer puesto, aunque logró superar a Sergio García y estuvo hasta los últimos metros luchando por un triunfo que se le escapó. En cualquier caso, después de dos 'ceros' consecutivos en Cataluña y Mugello, el murciano recupera el pulso de la lucha por el título de campeón del mundo de Moto2 tras un buen fin de semana en el que logró tamibén la 'pole' y el récord del circuito. Ahora está quinto en la clasificación con 83 puntos.

Ai Ogura superó el murciano con una buena salida, pero ya en la quinta vuelta se puso al frente del pelotón un Aldeguer que lo tenía claro. Quería escaparse y lo logró en apenas dos vueltas mientras que por detrás se libraba una batalla con el japonés, Sergio García, Tony Arbolino y Alonso López entre los implicados.

Pero el primer contratimepo llegó en la cuarta vuelta. El murciano recibió una advertencia por sobrepasar los límites de la pista. A la siguiente llegaría la sanción. Aldeguer tiró con fuerza y llegó a cobrar una ventaja de 1.6 segundos. Con un ritmo muy constante se lanzó a por el triunfo y mantuvo a distancia a Sergio García y Ogura, los dos pilotos del equipo que patrocina la empresa con sede en Cartagena MT Helmets.

Pero a nueve vueltas del final todo cambió. Los comisarios sancionaron con una 'long lap penalty' de Aldeguer, quien no cumplió la misma hasta dos después. Salió tercero de la misma, a medio segundo del dúo de cabeza, pero muy pronto cogió la rueda de García, al que terminó por superar a cuatro giros del final. Solo tardó una vuelta en quedarse descolgado García después de sufrir dos sustos que casi acaban con él por los suelos.

Ogura y Aldeguer se quedaron solos, llegando a una vuelta final donde el japonés logró mantener a raya al murciano y cobrar una ligera renta que fue decisiva para que el piloto del equipo de Boscoscuro se tuviera que conformar con la segunda plaza.

"No sé dónde he pisado el verde"

Fermín Aldeguer se mostró contento por regresar al podio, algo que no conseguía desde que ganó en Jerez. Sin embargo, estaba contrariado por la sanción: "El error ha sido mío, pero todavía no sé dónde he pisado el verde porque estaba controlando bien la chicane. Pese a ello, estoy contento porque he demostrado que puedo ganar muchas carreras. Pensaba que se podía abrir un poco más la carrera y ganar más distancia al principio, pero no ha sido así", ha declarado a los micrófonos de DAZN.

"Cuando he visto el 'track limit' me he dicho que era imposible. Después es verdad que he cometido un error y he pisado el verde una vez, pero cuando he hecho la 'long lap' he guardado un poco, no me he metido a saco como en Barcelona, y cuando me he puesto detrás de Ogura y Sergio García he visto que podía", ha añadido.