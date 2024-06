"Djokovic también es favorito pese a su operación de rodilla"

El murciano Carlos Alcaraz alabó la rápida recuperación de Novak Djokovic, con el que solo se podrá enfrentar en la final, y contó que hace unos días le dijo que es un «superhumano» en una rueda de prensa previa al inicio de torneo de Wimbledon. El defensor del título, que a diferencia del año pasado compareció ante la prensa sin gorro de pescador, coincidió un par de veces durante la semana con el serbio, quien se operó hace poco más de tres semanas del menisco en la pierna derecha que se dañó en Roland Garros.

«Vi a Djokovic y se lo dije; que lo que está haciendo es de ser un superhumano. La verdad es que es asombroso el tiempo de recuperación que ha tenido. Apenas dos semanas, dos semanas y media, pero que ya está jugando sets y puntos a un nivel muy, muy alto. Él se suele recuperar pronto en general. Todos sabemos lo que él hace fuera de pista para estar al cien por cien. La alimentación, el descanso y todo lo hace perfecto para poder estar ahí y rendir al máximo. Así que, en cierta manera, me sorprende que esté ya de esta forma. Y, por otra parte, no tanto por cómo es él fuera de pista», explicó el murciano.

Alcaraz defiende título en Wimbledon y llega en una diferente situación al año pasado: esta vez como campeón en Roland Garros y tras perder en segunda ronda de Queen’s. «Con el gran año que tuve el año pasado en esta gira de hierba, a lo mejor me toman como más favorito, pero estoy intentando no tomarlo de esa manera. Al final perdí en los octavos de Queen’s y eso demuestra lo difícil que es jugar en hierba, moverse bien, darse cuenta cómo hay que actuar. Hay muchos jugadores también que están mucho más adaptados. Y todo puede pasar. Venimos con confianza por los entrenamientos que he hecho. Me estoy sintiendo bien, pero no nos metemos nada de presión extra de tener que hacer lo mismo que el año pasado».

Aun así, Alcaraz dijo que quiere «estar en la lista de los tenistas que han ganado Roland Garros y Wimbledon el mismo año» y que es «un reto importante».

Sobre sus rivales, como no podía ser de otra manera, Alcaraz apuntó a Jannik Sinner y a Novak Djokovic. «Sinner, por supuesto. Y Djokovic, a pesar del tema de la rodilla, yo lo tomo como favorito también. Hay muchos jugadores que pueden jugar bien aquí. Para mí está también Zverev, aunque en los años anteriores no haya tenido un gran éxito aquí en Wimbledon. Lo sigo tomando como un rival al que echarle el ojo». n