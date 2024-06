El Eldense irrumpe en la negociación entre Tenerife y Cartagena por Sipcic

El Fútbol Club Cartagena sigue trabajando en la confección de su plantilla a una velocidad que ha sorprendido a propios y extraños. Después de asegurar la renovación de actores principales y de atacar el mercado, la comisión deportiva quiere comenzar a cerrar posiciones como la del central. En ella tiene a Gonzalo Verdú para cumplir su segundo año de contrato y al recién renovado Pedro Alcalá. Necesita al menos una pieza más tras la marcha de Fontán y el jugador escogido había sido el montenegrino Nikola Sipcic, pero su llegada como cedido se ha visto interrumpida por la aparición de otro pretendiente.

El tiempo avanza y el nuevo Cartagena de Abelardo se apresura para tener el equipo lo más definido posible de cara al inicio de la pretemporada. No quieren en la entidad albinegra «precipitarse» en ningún movimiento y por eso han ido a lo seguro: renovaciones de los pilares y fichajes contrastados. En ese contexto entra Nikola Sipcic (Serbia, 1995), el experimentado central del Tenerife que tiene ambos pies fuera del equipo chicharrero.

Según El Día, cabecera perteneciente al mismo grupo editorial que esta diario, el Tenerife está decidido a dejar salir a su capitán después de cinco temporadas y un total de 150 partidos con la camiseta blanquiazul. De ello depende la llegada de otros futbolistas debido al límite salarial. La negociación entre Tenerife y Cartagena por su cesión con ficha compartida avanzaba desde principios de esta semana en buena dirección, pero se ha torcido por el fuerte interés del Eldense.

El Tenerife quiere incorporar a Juande, central del Málaga, en el centro de la zaga. No obstante, necesita aligerar masa salarial. Ha encontrado la solución en Sipcic, quien no ha contado con protagonismo esta última temporada, no obstante, no quiere desprenderse el cuadro tinerfeño de su central. Sipcic tiene contrato hasta 2027 con los isleños y llegaría al Cartagena como cedido.

Cuando todo estaba prácticamente cerrado y ambos clubes ya intercambiaban la documentación para llevar a cabo la operación, el Eldense llegó para pujar por el defensa y generarle la duda. Los tres equipos esperan su decisión, que será tomada en las próximas horas. La decisión de salir del Tenerife es lo único seguro, pero debe elegir el montenegrino entre el Cartagonova o el Pepico Amat.

El cuadro chicharrero también tiene parte de la decisión en su mano. Aunque respetará las preferencias del futbolista, se torna importante en las negociaciones el porcentaje de salario que esté dispuesto a asumir el equipo de destino, ya que esto marcará en gran medida las posibilidades del Tenerife en su siguiente operación en el mercado de traspasos. Aunque estas son las dos principales opciones del central, también baraja su marcha a Serbia.

Debido a la urgencia del Tenerife por incorporar futbolistas, la decisión de Sipcic parece más cercana y se podría anunciar esta misma semana.

Primer duelo, el domingo 18

El FC Cartagena ya conoce cuándo debutará en la temporada 2024-25 de LaLiga Hypermotion. Será el domingo 18 de agosto en El Plantío frente al Burgos y el partido se disputará a las 19.30 de la tarde. LaLiga ha sido la encargada de anunciar los horarios y también de publicar una temperatura estimada de cada encuentro, como los 21,8 grados previstos para el choque entre burgaleses y cartageneros. Abrirán la jornada y la temporada Granada y Albacete.