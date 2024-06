Alcaraz empezará el lunes su defensa del título de Wimbledon

Carlos Alcaraz conocerá hoy, a partir de las once de la mañana, el cuadro que tendrá en Wimbledon, donde defenderá el título alcanzado el pasado año tras derrotar en una final épica a Novak Djokovic. Precisamente el serbio es uno de los rivales que se puede encontrar en semifinales, porque pese a que anunció que no estaría en Londres por la artroscopia de rodilla que se realizó después de caer en los cuartos de final de Roland Garros, lleva ya una semana entrenando en el All England Club. El otro oponente potencial en semifinales es el mismo que tuvo el murciano en Roland Garros, el número 1 del mundo, Jannik Sinner.

Alcaraz, quien ayer se entrenó con Dannil Medvedev, aparece como tercer cabeza de serie, por detrás de Jannik Sinner y ‘Nole’. A uno de ellos dos se tendría que enfrentar en la final. Pero antes hay peligros que sortear y que el sorteo del cuadro determinará si se puede encontrar en su camino. Uno de ellos es Taylor Fritz. El estadounidense, que llegó a cuartos de final en Queen’s y que está ahora en la misma ronda en Eastbourne, es un especialista en hierba con el que se podría ver las caras el pupilo de Juan Carlos Ferrero en octavos de final, donde los primeros cuatro cabezas de serie se cruzarán con los que ocupan los puestos 13 al 16. Pero antes, en tercera ronda, donde los ocho primeros se enfrentarán a los que ocupan los puestos del 25 al 32, aparecen otros dos especialistas sobre césped. Uno de ellos es Jack Draper, el británico frente al que Alcaraz cayó en los octavos de final hace una semana en Queens’. Y el otro, el italiano Lorenzo Musetti, finalista en Queen’s, donde ganó Tommy Paul, y semifinalista en Stuttgart, ambos sobre hierba.

Ya conoce su calendario

Wimbledon es el torneo donde más pesa la tradición. Y por ello, Carlos Alcaraz, como defensor del título, ya conoce que su estreno será el lunes 1 de julio en una jornada que comenzará a las dos de la tarde en la pista central. Por tanto, el jugador de El Palmar volverá a competir miércoles 3, viernes 5, domingo 7 y martes 9 si va avanzando rondas. O Sinner o Djokovic, si es que finalmente está en el torneo, donde ha dicho que solo participará si se ve en condiciones de llegar a las rondas finales, tendrán el mismo calendario.