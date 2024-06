Goiria y Fran Fernández, ante su primera patata caliente en el Real Murcia

Lo dijo en su presentación como nuevo director deportivo y lo reiteró ayer en la puesta de largo de Fran Fernández como entrenador. Asier Goiria no quiere revoluciones en la plantilla. Sin embargo, con solo once jugadores en el equipo, de los que uno es el tercer portero y otro es el central Andrés López, prácticamente inédito en los últimos meses del campeonato, todo parece indicar que no va a ser un mercado tranquilo para el Real Murcia. Tampoco ayuda que hasta el momento no se haya avanzado en las renovaciones de futbolistas que podrían ser interesantes, como el meta Manu García y el lateral José Ruiz, jugadores que ahora mismo están más lejos que cerca de Nueva Condomina.

Pero la verdadera patata caliente en estos primeros días de reflexión para Goiria y Fran Fernández aparece en casos como Pablo Larrea y José Ángel Carrillo. Ambos futbolistas tienen contrato en vigor para la temporada 2024-2025, pero ninguno de ellos viene de cumplir las expectativas, lo que abre un ‘melón’ en Nueva Condomina, un ‘melón’ que tendrán que gestionar el director deportivo grana y el entrenador.

Teniendo en cuenta que ocupan puestos en los que no se puede fallar, especialmente si el objetivo es ser «un equipo bueno de Primera RFEF», tal y como dijo Fran Fernández en su presentación, para apostar por su continuidad, visto el pasado curso, los responsables granas tendrán que reflexionar muy bien si quieren correr riesgos, sobre todo en el caso del centrocampista, que se ha tirado gran parte del año fuera del terreno de juego por lesión, cuando se fichó para ser el motor del equipo grana.

Pese a tener contrato en vigor, sus números y su rendimiento no les hacen ser imprescindibles para el nuevo proyecto, sin embargo, sus altas fichas no hacen que sea fácil meterles en la lista de nominados para salir. Siendo dos de los futbolistas que más ganan, la rescisión de su contrato significaría para el club otro gasto extra importante, lastrando ya a las primeras de cambio el próximo presupuesto, cifra que todavía no ha sido deslizada de puertas para afuera por la propiedad.

Tendrá que ser Fran Fernández el que determine si tanto Pablo Larrea como José Ángel Carrillo tienen sitio en la plantilla que quiere confeccionar y que deberá pelear por las primeras posiciones de la clasificación. El centrocampista madrileño, que solo cogió el tono en el último tramo de la competición, nunca ha sido decisivo. De hecho, durante muchos momentos de la temporada ha sido más una losa que una ayuda. En total jugó 1.153 minutos divididos en 20 partidos, quedándose fuera de la convocatoria hasta en 16 ocasiones y no saliendo del banquillo en dos.

Siendo uno de los jugadores mejor pagados, Larrea debería ser una pieza indiscutible, de ahí, que después de un curso en el que ha estado más tiempo fuera que dentro entre lesiones y expulsiones, que su continuidad genere dudas y sea una patata caliente a resolver por los nuevos responsables deportivos del Real Murcia.

Más compromiso ha mostrado José Ángel Carrillo. Sin embargo, el atacante murciano ha estado muy lejos de los números de los mejores delanteros de la categoría. Sus ocho goles en 2.233 minutos contrastan con los 20 del azulgrana Pau Víctor, los 20 de Roberto, clave en el ascenso del Málaga en el play off; o los 16 de Jesús de Miguel (Castellón). Incluso Rodri Ríos, que en enero salía por la puerta de atrás de Nueva Condomina al no tener el protagonismo que esperaba, ha cerrado el curso con 18 dianas.

No le ha ayudado en nada la falta de verticalidad del equipo grana a lo largo de toda la temporada. Ni con Munúa ni con Alfaro fue el Real Murcia un conjunto ofensivo. Nunca miraban arriba los murcianistas y eso también penalizaba a los futbolistas de área. De ahí, que sea Fran Fernández el que tenga que analizar si puede recuperar a Carrillo para liderar la delantera del nuevo proyecto o si prefiere un ‘9’ de perfil totalmente distinto.

Decía el técnico en su presentación que para él no es importante la edad, añadiendo que le da igual veteranos o jóvenes, que lo que quiere es futbolistas con hambre y con ganas de estar. Pues, será en los próximos días, cuando deba determinar si Larrea y Carrillo cumplen con esos dos aspectos.