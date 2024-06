Antxón Jaso, un viejo conocido de Goiria, primer fichaje del Real Murcia

Conocedor de la categoría, Asier Goiria, director deportivo del Real Murcia, solo ha tenido que tirar de agenda para sellar el primer fichaje grana de la temporada 24-25. No le ha hecho falta estudiar al vasco las estadísticas del defensa central Antxón Jaso, porque las conoce perfectamente. De hecho, lo fichó para el Amorebieta en la temporada 2019-2020 y volvió a reclutarle en el mercado invernal de 2023. Ahora, un año y medio después, Goiria ha apostado por el jugador navarro de 26 años para el Real Murcia.

Ha sido este jueves cuando se ha confirmado la llegada de Antxon Jaso a Nueva Condomina. El central de Aoiz, que también puede jugar como lateral izquierdo, se incorpora al Real Murcia después de poner fin a su corta etapa en el Sestado River, club al que llegó el pasado mercado invernal, pero en el que ha sido indiscutible en esa segunda vuelta del campeonato liguero en el Grupo I. En el club vizcaíno ha jugado 1.603 minutos en 18 partidos, de los que ha completado diecisiete.

Aunque el Sestao River, que acabó la liga en mitad de la tabla -fue undécimo con 45 puntos-, quería seguir contando con sus servivios, Antxón Jaso no ha podido decir «no» a la oferta recibida de Nueva Condomina, que además le permite formar parte de un proyecto que tendrá como objetivo el ascenso a Segunda División.

Ya sabe lo que es ascender

Y el defensa central navarro ya sabe lo que es celebrar un ascenso. Lo hizo en el Amorebieta de Asier Goiria. Fue en la temporada 22-23, en su segunda etapa en el club Zornotza. El ahora director deportivo grana le reclutaba en el mercado de invierno procedente del Real Unión de Irún, donde apenas estaba contando con protagonismo. A las órdenes de Haritz Mujika apenas necesitó tres partidos para entrar en el once, manteniéndose indiscutible durante siete jornadas, aunque llegados al tramo decisivo desapareció completamente, no jugando ni un minuto desde abril a mayo.

Esa fue su segunda experiencia en el Amorebieta. La primera le llegó en la temporada 2019-2020, cuando pertenecía a la cantera del Athletic. Goiria conseguía la cesión del navarro, que llegó a jugar hasta 1.890 minutos en un curso que acabó antes de tiempo al ser suspendida la temporada por el coronavirus.

Ahora, tras jugar en Chipre la primera parte de la campaña y en el Sestao River desde enero hasta mayo, Goiria no ha dudado en volverle a llamar, aunque esta vez para un nuevo proyecto, el que prepara el Real Murcia. Con el fichaje del defensa central navarro, el club grana empieza a dar forma a una zaga donde ya estaban Alberto González, renovado tras la finalización de la liga, y Andrés López, aunque este último, pese a tener contrato, no tiene la continuidad asegurada. Habrá que ver cuáles son los planes de Goiria y Fran Fernández. Los otros dos defensas que también tienen contrato son el lateral izquierdo Marc Baró y el lateral derecho Sergio Santos. Éste último, que ha estado cedido desde enero en el Algeciras, también está pendiente de saber si tendrá sitio en la nueva plantilla o no.

Primeros amistosos

Ya se conocen los primeros dos amistosos de pretemporada del Real Murcia. El club grana hizo oficial que el viernes 26 de julio (11.00 horas/Pinatar Arena) empezará a rodar con un partido preparatorio ante el Millwall FC, club inglés que milita en la Championship. Por su parte, el Hércules anunció uno de los platos fuertes de la pretemporada. El 17 de agosto los alicantinos, que se estrenarán en Primera RFEF, recibirán al Real Murcia en el Rico Pérez.