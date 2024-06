El Real Murcia y Goiria apuestan por Fran Fernández, el entrenador de Recio

Ayer, 24 de junio, el Real Murcia confirmó el nombre del entrenador que liderará el proyecto grana para la temporada 2024-2025. Le ha costado a los murcianistas decidirse. Sin embargo, lo curioso, es que el técnico elegido ya podría estar trabajando en Nueva Condomina desde hace tres semanas. Porque Asier Goiria, director deportivo de los granas, se ha visto obligado a recurrir a Fran Fernández, el entrenador que a principios de mes ya negociaba con Javier Recio para llegar a la entidad murciana.

Aunque Javier Recio ya no forma parte de la estructura del club, fue destituido hace solo unos días, el Real Murcia contará para la próxima temporada con el entrenador elegido por el propio Recio. Porque el ya ex director deportivo estaba empeñado en la llegada del almeriense. De hecho, ya lo intentó también hace un año, aunque el ascenso del Alcorcón lo impidió.

Si el pasado verano era Recio el que tenía que conformarse con el entrenador de urgencia buscado por Felipe Moreno, en esta ocasión, el Real Murcia también vuelve a vivir una situación de lo más curiosa, aunque no extraña dado todo lo ocurrido en los últimos días dentro de las oficinas. Asier Goiria no tendrá a un entrenador de su confianza ni de su gusto, porque Jadro Castro, su opción desde el primer momento no tenía al Real Murcia como una prioridad. Asier Goiria, sin poder convencer al asturiano y sin margen para maniobrar, ha tenido que atender los consejos de la propiedad del club, que, tirando de los informes de Recio y de las reuniones mantenidas por éste y a las que también asistió el Felipe Moreno júnior, no ha dudado en cortar por lo sano con el casting. Fue el viernes cuando todo se aceleró. No querían llegar de nuevo a julio sin entrenador, y ya que las opciones de Goiria no eran posibles, finalmente se recurrió a Fran Fernández, el mismo entrenador que hace tres semanas prácticamente tenía acordada su llegada al Real Murcia.

Cuando parecía que el almeriense estaba descartado, al perder a su principal valedor, que no era otro que Javier Recio, su nombre empezó a volver a sonar con fuerza a finales de semana, hasta el punto de que Fran Fernández firmaba ayer en Nueva Condomina su contrato como nuevo entrenador del Real Murcia.

Ascenso con el Alcorcón

Sin trabajo desde el mes de diciembre, después de ser destituido por el Alcorcón en Segunda División, el almeriense llega al club grana respaldado por el buen trabajo que hizo durante la campaña 2022-2023 con el conjunto alfarero, al que llegó al fútbol profesional. De hecho, si no hubiera ascendido, posiblemente hubiera recalado el pasado verano en Nueva Condomina, dado el interés de Javier Recio por contar con él en el banquillo.

Con 44 años, es esa temporada 2022-2023 su curso más destacado. De hecho es su única campaña en Primera RFEF. Y es que donde más ha entrenado ha sido en Segunda División. Fue el Almería el que le dio la oportunidad de sentarse en un banquillo del fútbol profesional. Después de dirigir al equipo andaluz de forma interina en las temporada 2016-2017, en abril de 2018, tras la destitución de Lucas Alcaraz, dio el salto definitivo del filial al primer equipo, ganándose la renovación y completando el curso 18-19.

En mayo de 2019 anunciaba que no seguiría en el Almería, firmando entonces por el Alcorcón, también de Segunda División. Sería esta su primera etapa en el club alfarero. Un año después probaría suerte en el Tenerife, pero su aventura en la isla solo le duró trece partidos.

En 2022 volvía al Alcorcón para intentar salvar al equipo alfarero. No pudo conseguirlo. Y aunque el descenso a Primera RFEF se produjo, el almeriense renovó su contrato, devolviendo a los madrileños al fútbol profesional. No tuvo suerte en Segunda, siendo destituido el pasado mes de diciembre.

Con mando en plaza

Ahora llega al Real Murcia para liderar un proyecto ambicioso, que tendrá el objetivo del primer puesto y en el que se intentará no cometer los mismos errores del pasado curso. Una de las primeras diferencias con el pasado verano es que Fran Fernández llega a Nueva Condomina dispuesto a tomar decisiones en la planificación deportiva. Al contrario que Gustavo Munúa, al que le hicieron el equipo, el almeriense se ha encargado, antes de firmar, de asegurarse que le van a dejar participar en cualquier decisión que se tome alrededor de fichajes y de puesta en marcha de la pretemporada.

Renovaciones, fichajes, pretemporada... muchos temas a tratar

Un mes después de que acabase la competición liguera para el Real Murcia, en las oficinas de Nueva Condomina todo andaba parado. La única decisión deportiva que se había tomado es la renovación del central Alberto González, que se anunció el 21 de mayo. Después de eso, todo ha sido silencio. Y más cuando hace dos semanas, Felipe Moreno decidía fichar a Asier Goiria como director deportivo, dejando en el ostracismo a un Javier Recio que solo unos días después sería despedido.

De ahí que, con Fran Fernández ya como director deportivo del Real Murcia, toque acelerar el trabajo para la confección de la plantilla, sobre todo a la hora de determinar si interesa renovar a alguno de los futbolistas que acaban contrato o si se va a dar la baja a alguno de los que tienen vinculación para la siguiente temporada.

Dos de los futbolistas que interesaban antes de que llegase Goiria eran José Ruiz y Manu García. Tanto el lateral como el meta tenían oferta de renovación, sin embargo no se ha avanzado. Incluso se ha dicho que el portero, uno de los pilares básicos de la campaña pasada, estaba más lejos que cerca de seguir como grana.

Además, de los que sí tienen contrato hay que decidir qué ocurrirá con jugadores como Larrea o José Ángel Carrillo, que no han rendido a su mejor nivel. Casos diferentes son los de Álex Rubio y Amin, futbolistas sub-23 que están pendientes de la decisión que tome Fran Fernández sobre su futuro.

El técnico almeriense tendrá estos días mucho trabajo de despacho para intentar conectar con Goiria y confeccionar un equipo ambicioso, que no vuelva a llevar al Real Murcia al fracaso. Todo antes de que se conozca la fecha del inicio de la pretemporada.