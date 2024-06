Fran Fernández: "No me importa bajar de categoría si es para entrenar al Real Murcia"

Se ha hecho esperar, pero el Real Murcia ya tiene entrenador. El almeriense Fran Fernández fue confirmado ayer lunes y este martes ya se ha presentado en la sala de prensa de Nueva Condomina. El preparador andaluz, que estaba acompañado por Asier Goiria, firma por un año con opción a otro. Pese a ese contrato ha dejado claro que su idea es "estar muchos años en el Real Murcia". "Os cansáis muy pronto de los entrenadores aquí, pero yo espero estar muchos años", bromeaba.

"Tenía la espinita clavada de venir aquí"

Fran Fernández, que estaba sin equipo desde diciembre, cuando fue destituido del Alcorcón en Segunda División, ha dicho en rueda de prensa que "tenía una espinita clavada de venir aquí", y es que el pasado verano ya sonó como candidato al banquillo grana, aunque su ascenso al fútbol profesional con los madrileños impidió ese fichaje. Ahora al almeriense no le ha importado bajar de categoría para llegar a Murcia. Incluso durante semanas ha aguantado los cambios de opinión de los responsables granas, que pasaron de tenerle prácticamente fichado a descartarle hasta que finalmente volvían a llamarle.

"Es el reto que quiero"

"La opción de venir al Real Murcia congenia con lo que yo quiero ahora mismo. No me importa la categoría. Sé que este club me puede ayudar en mi carrera y yo puedo ayudar al club a crecer", decía, desvelando también que está ante en reto más importante de su carrera. "Es el reto más complicado, pero es lo que quiero", indicaba, reiterando que, "aunque he tenido otros retos complicados, el proyecto más importante de mi carrera es este", llegando a decir que un club como el Real Murcia "es lo máximo".

Fran Fernández en su etapa en la AD Alcorcón. | AD ALCORCÓN / AD Alcorcón

"Ambición y exigencia"

Una de las palabras que más repitió Fran Fernández durante su presentación fue "ambición". Aparecía en cada una de sus respuestas. Se definía el almeriense como un técnico "ambicioso, exigente y autoexigente conmigo mismo". También utilizaba la palabra ambicioso para referirse al proyecto murcianista. "La propiedad y la dirección deportiva es ambisiosa, y yo también soy ambicioso. Vamos a congeniar bien". Y a la hora de hablar de cómo va a ser su equipo también recurrió a la ambición. Hablaba de que trabajará para que se vea a un equipo "ambicioso y valiente", un equipo "versatil, que domine todas las fases del juego", dejando claro que "tenemos que ser un muy buen equipo de Primera Rfef".

"Los objetivos se consiguen en mayo"

Será en septiembre cuando empiece la liga, de ahí que ahora, en plena planificacion, Fran Fernández prometa "dedicación y trabajo". "Los objetivos se consiguen en mayo y junio, ahora nuestro objetivo es planificar la plantilla y la pretemporada", recordaba. También decía el almeriense que "los futbolistas que vengan tienen que tener muy claro dónde vienen. Para ellos tiene que ser un reto".

"La edad no es un problema para mí"

Y dejó claro que para él la edad no supone un problema. "Para mí la edad no se relaciona con la ambición. Hay jugadores de 37 años miy ambiciosos y chavales de 22 que no lo son tanto. El que venga tiene que venir con hambre y saber dónde viene".

Asier Goiria, el último en aterrizar en un puesto que el Real Murcia ha convertido en una silla caliente. | ISRAEL SÁNCHEZ / Juan Carlos Caval

"Hay tiempo suficiente para todo"

Aunque el Real Murcia ha tardado un mes en fichar al entrenador, para Fran Fernández este retraso "no es una desventaja en la planificación". "Tenemos tiempo suficiente para todo", decía, recordando que este año la liga "empieza más tarde".

No quiso profundizar el almeriense en renovaciones o fichajes, insistiendo en que solo lleva unas horas en el club. "Vamos a empezar ahora", explicaba. Incluso cuando fue preguntado por la posible vuelta de Juanma Bravo, un futbolista que ha tenido en el Alcorcón, se limitó a decir que "no ha dado tiempo a profundizar en la plantilla".