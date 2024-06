El ‘Euro Jimbee’, ante una remodelación obligada

El 23 de junio de 2024, el Jimbee Cartagena escribió una nueva página en la historia del deporte de la ciudad portuaria al proclamarse campeón de la Primera División por primera vez. Este título no sólo otorga al club el campeonato nacional, sino también un billete dorado para la próxima edición de la UEFA Futsal Champions League, llevando a Cartagena a la élite del fútbol sala europeo.

Con este logro, el Jimbee ha cerrado su temporada más exitosa y gloriosa, habiendo ganado también la Supercopa de España. La victoria en liga, con especial significado poético en la final por terminar de cerrar la cicatriz del 2006 del fútbol sala cartagenero ante el eterno rival, ElPozo Murcia, marca un hito en la historia del club. Por este motivo, quizás cueste más decir adiós a muchos de los jugadores que ya son parte de la historia, pero las temporadas comienzan y acaban, y por delante asoma una alentadora temporada que da aún más crédito a la afición para continuar soñando.

Para ello, el Jimbee ya tiene bastante perfilada, por no decir incluso finiquitada, la que será su plantilla para un año sin duda excitante para todo lo que rodea al club presidido por Miguel Ángel Jiménez Bosque, que lleva trabajando codo con codo con su primer técnico y manager general, Eduardo Sao Tiago, Duda, desde hace ya varios meses en la planificación de este Jimbee Cartagena 2024-25.

El conocimiento de las salidas de muchos de sus jugadores de peso en plantilla como pueden ser los casos de Javi Mínguez, el experimentado Bebe o la estrella brasileña Lucao, todos rumbo a Inter Movistar, la finalización de cesión de Saura, o la salida de Juanan a Córdoba, hicieron al club tener que inspeccionar el mercado en busca de los mejores recambios para un proyecto que cada año va a más y más, hasta límites quizás insospechados. Por ello, y con la misma ambición de siempre, se han realizado ya varias operaciones cara al próximo ‘Euro Jimbee’.

En cuanto a las incorporaciones, el Jimbee ha realizado movimientos estratégicos para reforzar todas las áreas del campo. Uno de los fichajes más notables es el último realizado, Souheil Mohoudine, un cierre francés que llega procedente del Étoile Lavalloise tras arrebatarselo a Inter Movistar, un poco en venganza por el caso ‘Changuinha’ con el cuadro interista, que se lo ‘birló’ al Jimbee cuando lo tenía prácticamente todo hecho para hacer maletas desde Palma a Cartagena. Mohoudine, conocido por su solidez defensiva y experiencia internacional, se une a las filas cartageneras con 29 años tras haber ganado la liga francesa y haber disputado la Champions League esta campaña con ACCS Futsal de París. Este fichaje no solo refuerza la defensa, sino que también aporta experiencia europea, crucial para la próxima temporada.

Francisco José Cortés, procedente de Quesos El Hidalgo Manzanares, es una de las incorporaciones con más renombre para el Jimbee. El ala almeriense llega tras ser el mejor del cuadro manchego al anotar 18 tantos. Su talento y capacidad para influir de forma directa en el juego desde el centro del campo hicieron al Jimbee firmarlo como el ‘sustituto’ de Lucao.

Junto a él, Gon Castejón regresa de su cesión en el Family Cash Alzira, sin duda otra de las caras que más se esperan por Cartagena la próxima campaña. El joven valenciano firmó contrato hasta 2028 el pasado año pero siguió cedido en el conjunto alzireño, con el que ascendió a la máxima categoría y ha debutado en Primera División esta campaña. Castejón tiene 24 años cumplidos y ya era capitán en Alzira, lo cual habla muy bien de su madurez y personalidad con tan temprana edad. Su facilidad para el regate, la visión para las asistencias y su olfato goleador, con 19 dianas conseguidas en la 2022-23, hicieron que el Jimbee no se pensara mucho su incorporación. Diamante en bruto.

El pívot tailandés Muhammad Osamanmusa, fichado del Córdoba, llega para reforzar la parcela ofensiva y acoplarse a ese plan de rotaciones (Pablo Ramírez-Waltinho-Muhammad), supliendo así las figuras de un Juanan que arrancó la temporada pero cayó lesionado, y posteriormente la de un Saura que llegó para cubrir su baja.

Jimbee Cartagena aplasta a ElPozo Murcia y levanta el título por primera vez en su historia /

Además, el ala Jonathan Linhares, que llega de Osasuna Magna, lleva ya semanas en Cartagena, viste con la indumentaria oficial del club y convive como uno más dentro del plantel pese a no haberse anunciado de forma oficial su traspaso. El brasileño llegó de Pamplona al cierre oficial de la temporada regular para Xota al no clasificarse para play off, y se recupera de una grave lesión de rodilla con los servicios médicos del Jimbee. El futbolista trabaja para llegar a punto de cara al comienzo de Liga en octubre.

Estas nuevas incorporaciones, junto con el bloque campeón de liga que seguirá vistiendo de rojiblanco, forjan un renovado Jimbee Cartagena capaz de afrontar con la máxima ilusión una temporada que esperará toda la hinchada con gran emoción, preparada un año más para soñar con seguir conquistando más títulos, y con la guinda de la UEFA Futsal Champions League.

Sumando a los jugadores que se quedarían más los que están por llegar la plantilla del Jimbee Cartagena 2024-25, estaría así: Chemi, Chispi y Dennis Berthod, como porteros; Tomaz, Jesús Izquierdo, Darío Gil y Souheil Mohoudine, cierres; Mellado, Motta, Gon Castejón, Cortés y Linhares, alas; y en la posición de pívot, Waltinho, Pablo Ramírez y Muhammad Osamanmusa.

La afición de Jimbee Cartagena puede estar segura de que el equipo está listo para enfrentar la próxima 2024-25 con una plantilla más que equilibrada, reforzada y a gusto del líder del barco, Duda. Las salidas de jugadores clave parece que han sido gestionadas a la perfección, y las nuevas incorporaciones prometen mantener un nivel de competitividad que ha quedado en lo más alto esta 23-24. Con un enfoque renovado y una plantilla fortalecida, el Jimbee Cartagena está preparado para brillar en Europa y seguir haciendo historia.