Tercera RFEF 2024-2025: pendiente del Racing Mar Menor Cartagena

La Tercera Federación echó el cierre el pasado fin de semana con las eliminatorias de ascenso y en el caso del grupo XIII se resolvió con la derrota del Real Murcia Imperial ante el Coria que le impidió ascender de categoría a la Segunda RFEF.

El filial grana cayó por 4-1 en tierras extremeñas y se quedará un año más en la Tercera Federación. Este resultado perjudicó a dos equipos. Por un lado el Mazarrón que no pudo ascender de categoría pese a quedar campeón de Preferente Autonómica, al ser el segundo filial del Real Murcia tras el convenio de ambos clubes el pasado verano. Por otro lado, el Ciudad de Murcia que se hubiera salvado, ocupando la plaza que dejaba vacante el filial grana ya que con el cambio de normativa de la RFEF la pasada temporada, se repesca al primer descendido antes de mirar a una categoría inferior.

Los jugadores del Real Murcia Imperial tras el duelo de ida ante el Coria en Nueva Condomina. | ISRAEL SÁNCHEZ / Israel Sánchez

Águilas B, el gran beneficiado

El gran beneficiado del no ascenso del Imperial fue el Águilas B, ya que asciende al no poder hacerlo el Mazarrón gracias a su tercera posición en la Preferente Autonómica, el filial costero es el equipo número 18 de una Tercera Federación que queda cerrada.

Los jugadores del Águilas B celebran su ascenso después de ver por televisión el Coria-Imperial / Jaime Zaragoza

Cuatro filiales en la 2024/2025

Al Real Murcia Imperial y UCAM B se le han unido dos nuevos filiales la próxima temporada. El Cartagena B, que viene de la Segunda Federación tras su descenso, y que debe pelear con los de arriba para recuperar la categoría, y también el Águilas B procedente de la Preferente Autonómica.

El futuro del Balsicas está en Cartagena

Eso sí, hay dos equipos que no tienen clara su continuidad en el grupo XIII, pero el futuro de ambos no tiene las mismas consecuencias que puedan afectar a terceros equipos. El Balsicas, que tras su ascenso la pasada temporada, logró la salvación a falta de una jornada para el final, pero su futuro pasa por un cambio de dueños y de domicilio. El cuadro de la pedanía de Torre Pacheco ha tenido problemas con su campo, Los Cipreses, durante toda la campaña y esto unido a las deudas, ha provocado que la directiva quiera vender el club. La plaza, a falta de confirmación oficial, se puede trasladar a Cartagena bajo la dirección de una nueva directiva. Este cambio no afecta al resto de clubes, simplemente la plaza se mueve de localidad.

El Racing Mar Menor Cartagena agoniza

El otro caso sí que afecta a un tercer club. El Racing Mar Menor Cartagena descendió a Tercera RFEF el pasado 5 de mayo al caer ante el Cartagena B por 2-0. Todo hace indicar que ese va a ser el último partido oficial de un equipo que cambió de denominación el pasado verano, tras llevarse la plaza desde San Javier a Cartagena. El equipo que preside Daniel Núñez arrastra una deuda que supera los 100.000 euros y que, salvo la llegada de un nuevo inversor que se una a un proyecto que ahora mismo es fantasma, le hará primero descender de categoría y posteriormente desaparecer. Misma situación vive su filial, el Racing Murcia, que descendió al ser arrastrado por el primer equipo, y que no tiene clara su continuidad ni formando parte del mismo proyecto, ni desligándose.

Partido Racing Mar Menor - Águilas / Loyola Pérez de Villegas

El Ciudad de Murcia, a la espera

Si finalmente el Racing Cartagena no se inscribe, su plaza la ocuparía el Ciudad de Murcia. El cuadro rojinegro no pudo celebrar su salvación al no ascender el Imperial, pero tiene una nueva oportunidad inesperada de seguir en categoría nacional. El 30 de junio, con la inscripción de los equipos, es la primera fecha clave para dar luz a la nueva Tercera Federación. Después tendrán que cumplir con los plazos para pagar las deudas correspondientes.