El Real Murcia ya tiene nuevo entrenador

Un mes ha necesitado el Real Murcia para firmar un entrenador. Y curiosamente el elegido es el mismo que encabezaba las quinielas hace unas semanas. Porque Asier Goiria ha acabado eligido al técnico de Javier Recio, y ese técnico no es otro que el almeriense Fran Fernández.

Se esperaba que la decisión no se alargara más, intentando no repetir lo ocurrido hace un año, cuando Gustavo Munúa no fue anunciado hasta el 1 de julio. Y finalmente la fumata blanca se ha producido este lunes. Era un secreto a voces desde el pasado viernes, sin embargo las negociaciones con Fran Fernández se han cerrado hoy mismo. Así, el almeriense, que viene respaldado por su ascenso a Segunda con el Alcorcón, será el encargado de comandar el proyecto del Real Murcia para la temporada 24-25.

Goiria cambia su hoja de ruta

No era la opción elegida por Goiria. De hecho, el andaluz no estaba ni en las quinielas del nuevo director deportivo grana. Sin embargo, con el calendario apretando, en Nueva Condomina no estaba dispuestos a esperar más para a Jandro, el favorito de Goiria, decidiendo tirar de los informes dejados por Javier Recio. Tenía el madrileño prácticamente cerrado a Fran Fernández a principios de mes. Después de fracasar en su intento de ficharle hace un año, cuando ascendió a Segunda con el Alcorcón, en esta ocasión todo parecía indicar que ambas partes estaban condenadas a entenderse, y así parecía hasta que Felipe Moreno decidió poner a Goiria al frente de la dirección deportiva.

Con el vasco ya mandando en Nueva Condomina, todo cambiaba. De nada servía ya el trabajo avanzado tanto por Recio como por el hijo de Felipe Moreno. Sería el ex del Amorebieta el que decidiría, y su preferencia era clara. Quería a Jandro Castro en el banquillo grana. El problema es que el asturiano no estaba dispuesto a bajar a Primera RFEF. Pidió tiempo, esperando alguna llamada de Segunda, y el Real Murcia, sin tiempo, cortó por lo sano.

Sin otra opción probable en la agenda de Goiria, al nuevo director deportivo no le ha quedado otra que atender las recomendaciones de la propiedad, y esa recomendación se llama Fran Fernández. El almeriense, sin equipo y con los banquillos de Primera RFEF prácticamente cerrado, ha tenido paciencia, mostrándose siempre dispuesto a llegar a Nueva Condomina, y finalmente el fichaje ha acabado de cerrarse este mismo lunes.

Respaldado por su ascenso con el Alcorcón

El técnico de 44 años llega respaldado por su ascenso a Segunda hace un año con el Alcorcón. Era su segunda etapa en el conjunto madrileño. Anteriormente, además de al conjunto alfarero también dirigió al Almería y al Tenerife.

Desde el mes de diciembre estaba sin equipo, después de ser destituido en el Alcorcón por los malos resultados en Segunda División.