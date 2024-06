Jimbee Cartagena, nuevo campeón de liga

El Jimbee Cartagena fulmina a ElPozo Murcia y se proclama, por primera vez en su historia, campeón de liga (5-2). El encuentro comenzó con una superioridad del conjunto murciano, que atosigó la portería defendida por Chemi. La cosa cambió en el segundo tiempo cuando el Jimbee, en pocos minutos, se puso 2-0 a su favor. Los murcianos consiguieron recortar distancias a nada del final, pero los locales, fulminaron anotando tres tantos más. El Jimbee Cartagena disputará el año que viene la Copa de Europa.

El encuentro arrancó con un plus de motivación, notable, por parte de ElPozo. Su triunfo el pasado viernes en Cartagena, hizo que volviese la ilusión a los futbolistas murcianos que querían mandar la eliminatoria a un quinto partido, y seguir peleando por el título de liga.

El primer tiempo estuvo marcado por las ocasiones, sobre todo de los visitantes, aunque los locales también generaron peligro. ElPozo Murcia volvió a encontrarse con su némesis en esta serie, y no fue Chemi, sino la madera. El poste fue el culpable de frenar los intentos de hacer gol por parte de los jugadores de Dani Martínez.

En el segundo tiempo, la situación cambió por completo. En apenas 2 minutos, Jimbee, consiguió anotar dos tantos. Primero fue Bebe con un gran disparo a la media vuelta, haciendo de pivot, y después fue Motta, a pase de Tomaz, y con pierna izquierda batió a Edu Sousa, que tocó el esférico, pero no pudo hacer más, para evitar que ese tanto subiera al marcador.

ElPozo Murcia no se rindió, y siguió atacando, sin encontrar mucha fortuna. Ya con juego de cinco, en el minuto 36, Gadeia consiguió recortar distancias con un grandísimo disparo desde los 15 metros. Los murcianos estaban jugando muy tranquilos, ya que al ir con un jugador de campo más, no querían arriesgar y que Jimbee les castigase aprovechando esa ausencia de guardameta.

Tras el gol de los murcianos, los colegiados señalaron pena máxima, a favor de Jimbee Cartagena, por una acción entre Mellado y Edu Sousa, en el que el meta murciano arrolló por detrás al futbolista local. Los jugadores visitantes protestaron, ya que ellos no consideraron que esa acción fuera falta. Motta fue el encargado de transformar la pena máxima y no perdonó, volvió a poner a los suyos con fos goles de ventaja.

Quedaba muy poco tiempo para la conclusión del encuentro, y ElPozo Murcia volvió a recortar distancias, gracias a una jugada por línea de fondo, que acabó con un gol en propia portería de Tomaz.

Poco les duró la alegría a los murcianos, ya que en 30 segundos, el Jimbee Cartagena sentenció la eliminatoria, con un gol de Waltinho, tras una jugada individual, sensacional, de Lucao, y después, con un tanto de este, desde su campo, aprovechando el juego de 5 de ElPozo Murcia. Jimbee Cartagena se ha proclamado, por primera vez en su historia, campeón de la Primera División de Fútbol Sala, consiguiendo el doblete, ya que levantó el trofeo de la Supercopa de España, en enero, y el próximo año disputará la Copa de Europa.