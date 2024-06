El Real Murcia Imperial, a un paso del sueño del ascenso

Llegó el día. Todo o nada para el Real Murcia Imperial que se juega el ascenso a la Segunda Federación. Tras 34 jornadas de liga regular y cinco encuentros de fase de ascenso, esta noche se disputa (20.00 horas, Canal Extremadura) el sexto y definitivo choque, el que corresponde a la vuelta de la final nacional. El conjunto murcianista tras el subcampeonato liguero y superar a dos grandes equipos como el Lorca Deportiva y el CD Cieza tiene la gran oportunidad de ponerle la guinda a una gran temporada El último paso es siempre el más complicado y en este caso, más aún. El filial grana para lograr el ascenso, salvo que lo haga por penaltis, tendrá que ganar al Coria en su feudo, algo que no ha logrado ningún equipo en la presente temporada. En la liga regular ha ganado 12 partidos y ha empatado cinco en su campo, mientras que estamos.

El 1-1 de la ida y que en caso de empate en el día de hoy lleve la eliminatoria a la prórroga hace pensar que ningún equipo vaya decidido a por el rival. Se espera un choque donde ambos conjuntos priori en no recibir goles y asegurarse al menos la tanda de penaltis, que cometer errores por arriesgar que les pueda condenar y tirar por tierra la temporada. Esta eliminatoria no es como las anteriores y aquí sí en la prórroga sigue igualado el marcador no se mirará lo que han hecho ambos equipos en liga. Se decidirá desde los once metros.

El Coria, al jugar en su campo y con un lleno prácticamente asegurado, debe llevar el peso del partido y proponer más que en Murcia. El pasado fin de semana en el Enrique Roca los celestes entendieron muy bien el partido en el primer tiempo, pero se mostraron muy conformistas, y por momentos superados, en el segundo periodo. Hoy se debe ver una versión más ofensiva del equipo que dirige Miguel Ángel Ávila, pero siendo fiel a su juego y sistema que le ha llevado hasta aquí, por lo tanto, no se va a volver loco y no va a descuidar su espalda.

En el Real Murcia Imperial la confianza es máxima, sobre todo por los buenos minutos del equipo en el segundo tiempo donde fue superior y mereció el segundo tanto que nunca llegó. Entre la plantilla está destacando por encima del resto Ismael Ferrer, un futbolista que el murcianismo lleva esperando desde hace años y que en estos play offs con golazos y desborde está destacando. El extremo fue clave ante el Lorca Deportiva y el mejor hace seis días en la ida ante el Coria y se está ganando que el club lo tenga en cuenta de cara al próximo curso.

La RFEF ha designado al colegiado del Comité Castellanomanchego Álvaro Chavarrías Pérez como el juez principal del partido. El árbitro toledano estará asistido en la banda por su hermano Daniel. Las estadísticas no invitan al optimismo ya que esta campaña ha dirigido diez partidos que se han saldado con cinco victorias, dos empates y tres victorias foráneas. Es decir, solo en un 30% de los partidos que ha arbitrado se ha dado un resultado que propiciaría el ascenso del Real Murcia Imperial.

Los aficionados granas que no puedan viajar a tierras extremeñas podrán seguir el partido por la página web del canal autonómico de Extremadura.