ElPozo salva un ‘match-ball’ en la cancha del Jimbee

ElPozo Murcia toma aire y alarga una fecha más la final por el título de liga. El conjunto dirigido por Dani Martínez cumplió con su primera gesta en Cartagena y logró sacar un choque la mar de parejo a su favor. Tras empatar a tres tantos Jimbee y ElPozo, sería el punto de penalti el que declinara la balanza por el lado murciano, haciendo así el definitivo (1-2) en el global de la final por el título de liga. La próxima cita se disputará mañana domingo seis de la tarde, partido más que clave para o decidir el campeón o llevar de vuelta la final a Murcia.

El cuadro charcutero salió con hambre, ganas y el cuchillo entre los dientes al Palacio de los Deportes de Cartagena, tal y como adelantó Dani Martínez en la previa, este choque para el cuadro murciano era ‘matar o morir’, y al pie de la letra se lo tomaron sus pupilos. Tal es así, que pese al ambiente ensordecedor de un Palacio de los Deportes vestido de gala, con incluso gradas supletorias debido a la inmensa demanda, fue el cuadro murciano el que golpeó al segundo minuto de juego.

Desde ese pitido inicial vimos como ElPozo Murcia se abalanzó sobre el terreno de Jimbee y tras un par de intentonas, fue Rafa Santos el encargado de abrir la lata. Controló de espaldas el brasileño con Tomaz intentando retener su giro, pero amagando con ir a su pierna diestra, sorprendió con su pierna menos hábil y mandó un obús que Chemi no pudo detener (0-1).

El partido cogía el guión deseado por ElPozo Murcia, y que más rehuía Jimbee. Además, pese a algunos acercamientos por parte de los locales, el control de lo que sucedía en el cuarenta por veinte era de ElPozo Murcia. La mayoría de las ocasiones corrían a su cuenta, Marlon, Esteban o el propio Rafa Santos amenazaban a Chemi desde la periferia. No sería hasta cumplido el trece de partido hasta que Jimbee reaccionó. Con siete minutos aún por delante, el conjunto costero empezó a carburar y a través de Mellado, Lucao y Pablo Ramírez comenzaría a probar más a un Edu Sousa que era noticia por su vuelta a la titularidad, dejando en el banco al capitán murciano Juanjo.

Con esa inercia de Jimbee, sería el guardameta portugués el que salvaría el empate momentáneamente al parar un disparo de Pablo Ramírez de zurda a bocajarro, pero en el mismo saque de esquina, un gran envío dejó solo a Javi Mínguez que desde la frontal remató fuerte al segundo poste con la fortuna de que Gadeia tocó lo justo para que el empate subiera al electrónico (1-1). Con este marcador y un poco de tanteo por parte de ambos equipos nos marcharíamos al intermedio.

Jimbee Cartagena - ElPozo Murcia (tercer partido). / Iván J. Urquízar

El arranque de segunda parte fue prácticamente un calco de la primera, y es que ElPozo Murcia volvía a golpear por medio nuevamente de Rafa Santos al minuto y diez segundos de que volviera a rodar la pelota. El ‘9’ de ElPozo se deshizo de Lucao en banda diestra con suma facilidad y con otro golpeo de diestra sorprendió con un obús a la segunda escuadra, golazo que hacía de nuevo mandar a ElPozo prácticamente en el arranque (1-2). La cosa no quedaría ahí y es que las espadas por parte de ambos equipos salieron afiladas tras el descanso. A los treinta segundos del tanto murciano y en una ocasión parecida, Waltinho hacía el (2-2). El killer cartagenerista hizo uno de sus goles fetiche, aguantando al rival con el cuerpo y, a la media vuelta, endiñando gran tiro que Edu no pudo detener.

El segundo acto seguía en esa ida y vuelta, y el cuadro charcutero demostró y notó su mejoría de efectividad cara a puerta. Marcel, que vió como Gadeia recuperaba el balón en cancha propia, salió corriendo al contraataque por banda derecha, y nada más recibir, se la echó abierta para por el primer poste a batir a Chemi y volver a poner al mando al cuadro murciano (2-3). No sería 32’ de partido hasta que Pablo Ramírez hizo un auténtico golazo para volver a poner las tablas. Pisada de ensueño del malagueño que amagó con el disparo y la coló por debajo de las piernas de Sousa (3-3).

Conforme se consumían los últimos minutos iba en aumento el grado de tensión en pista, ElPozo Murcia sacó su juego de cinco a falta de menos de dos minutos. La tensión era máxima, un mal pase podía dejar el título decidido, y una buena combinación, dar un nuevo aliento de esperanza a los de Dani Martínez. Tras intentar tener controlada la situación en esos instantes finales, el tiempo reglamentario llegaría a su fin, nos íbamos a la prórroga.

El tiempo extra dio comienzo con tres ocasiones importantes de Jimbee, dos en botas de Lucao y otra de Waltinho, pero el marcador no se movería en el primer tiempo de prórroga. En el segundo, ElPozo Murcia intentó volver a resguardarse con balón e intentando el ataque de cinco, arriesgado pero podía dar resultado. Sin embargo, los segundos se consumieron hasta que el cronómetro llegó a cero y ambos equipos decidirían este tercer partido de final de liga desde el punto de penalti.

Jimbee Cartagena - ElPozo Murcia (tercer partido). / Iván J. Urquízar

La tanda comenzó con gol de Marcel, acto seguido respondía Bebe con otro acierto, Gadeia no quería quedarse atrás y también cumplió con su cometido, Motta la clavó en la escuadra, Niyazov también hizo lo suyo y, con el marcador en (3-2), Edu Sousa haciéndose gigante abajo abriéndose de piernas cerró la puerta a un Pablo Ramírez que erraba su lanzamiento. Marlon ejecutó también con éxito su penalti a la derecha (2-4), y en el último, Javi Mínguez mandó afuera su oportunidad de recortar.

Dani Martínez: "Este equipo ha sacado su ADN, que es pelear"

Este viernes las sonrisas cayeron del lado de ElPozo Murcia. La alegría de los murcianos la representaba Dani Martínez, técnico del conjunto de la capital de la Región. «Ha sido un final feliz», decía, tras imponerse en los penaltis y evitar que el Jimbee ganase el título a las primeras de cambio. Aunque se mostraba «contento», no dudaba en afirmar que «la cabeza está ya puesta en el partido domingo», cuarto encuentro de la final y que también se jugará en Cartagena. Dani Martínez destacaba la forma en la que sus jugadores habían competido para seguir vivos en esta eliminatoria. «Estoy muy contento con el equipo. Más allá de ganar o perder, hemos demostrado que queremos ser campeones, que tenemos huevos y que sabemos competir en situaciones complicadas», insistiendo en que «por nuestra cabeza solo pasa hacer el 2-2».

Llegaba ElPozo Murcia en una situación muy delicada, después de perder los dos primeros partidos en casa, pero supieron «insistir, insistir e insistir», decía el técnico. «En una situación así es fácil rendirse, pero este equipo ha sacado su ADN, que es luchar y pelear».

Por su parte, Duda, entrenador del Jimbee Cartagena, se mostró apenado por no poder conseguir el punto definitivo en la final para levantar el título pero a su vez confiado en poder hacerlo mañana en el cuarto partido. «Seguro que mi equipo va a estar entero psicológicamente, no es fácil ganarle a ElPozo tres partidos seguidos y todos firmábamos estar 2-1 en la final a estas alturas. Lógicamente estamos fastidiados por la derrota, pero tenemos que luchar y seguir», afirmaba el entrenador del Jimbee al término del encuentro y añadió que «en estos partidos hay mucho igualdad, y no nos queda otra que seguir trabajado y tratar de mejorar detalles, tener más acierto y buscar el triunfo». En esta misma línea, el entrenador hispanobrasileño explicó que « no le hemos perdido la cara en ningún momento al partido y hemos sido fieles a lo que queríamos».

Jimbee Cartagena - ElPozo Murcia (tercer partido). / Iván J. Urquízar