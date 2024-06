El FC Cartagena se pone manos a la obra para cerrar las últimas renovaciones

Con Pitu Abelardo ya a los mandos, el FC Cartagena se prepara para confeccionar su nueva plantilla para afrontar la temporada 2024-2025 con menores apuros que el curso recién finalizado. O al menos evitar los aprietos en el primer tramo de la competición. Los siguientes pasos a acometer desde las oficinas de la entidad cartagenera son los casos como las figuras de Damián Musto, Kiko Olivas o la de un nuevo guardameta que probablemente acompañe a un Lizoain que no realizó mala campaña, y que también se trabaja en su renovación al quedar libre tras terminar su vinculación con el Andorra.

La dirección deportiva del FC Cartagena, liderada por Manolo Sánchez Breis, viene trabajando incansablemente en asegurar las piezas fundamentales del equipo. Ya se han concretado importantes renovaciones para el próximo curso. Andy ha extendido su contrato por partidos y por obrar la permanencia, y Alfredo Ortuño, el goleador yeclano, renovó el pasado 5 de junio. Además, Jairo y el capitán mazarronero Pedro Alcalá también han asegurado su continuidad en el club. Estas renovaciones forman parte de una estrategia clara: mantener el núcleo del equipo que ha dado resultados positivos y construir a partir de esa base.

Uno de los temas que se abordaron fue la búsqueda de un nuevo guardameta. Aunque Raúl Lizoain realizó una buena campaña y se está trabajando en su renovación, el club también está explorando otras opciones. Joan Femenías ha sido uno de los nombres relacionados con el FC Cartagena en las últimas semanas. Manolo Sánchez Breis aclaró la situación: «Es una de las opciones que existen en el mercado, pero no podría decir que sea un jugador que esté cerca de firmar por el Cartagena ni mucho menos. Pero sí, es un jugador que nos gusta a todos y que es una opción que existe en el mercado, como existen otras más, no hay nada cerca de cerrarse en ese aspecto», añadía acerca de la situación del portero de 27 años ex del Levante.

Uno de los puntos destacados de la reciente rueda de prensa fue la situación de Damián Musto. El centrocampista argentino, galardonado con el premio de MVP de la temporada por la Federación de Peñas del FC Cartagena (FPFCC), ha sido un pilar fundamental para el cuadro albinegro esta 2023-24, y su continuidad es un tema de gran interés para la afición cartagenera que espera ansiosa ese anuncio oficial.

Musto, quien llegó al FC Cartagena en el verano de 2022, ha disputado 77 partidos con la camiseta albinegra, demostrando desde entonces toda su experiencia, liderazgo y compromiso. Durante aquella entrega de premios del pasado 29 de mayo, Musto expresó claramente su deseo de continuar en Cartagena. «Aquí me siento muy feliz. Fue un año duro y, dentro de mi deseo, está la intención de poder continuar. Sé que vamos a tener que dejar pasar unas semanas, pero me encuentro muy feliz», comentó el argentino, destacando su satisfacción con el club y su vida en la trimilenaria.

El argentino tiene una cláusula de renovación automática basada en el número de partidos jugados, una condición que ha cumplido. No obstante, tanto el club como el propio jugador tienen en su poder la opción de rescindir el contrato si así lo consideran. El mediocampista ha manifestado su intención de finalizar su carrera en Europa y, preferentemente, en el Cartagena. La relación de Musto con la directiva del club es excelente, especialmente con Paco Belmonte, presidente del FC Cartagena, y Manolo Sánchez Breis, Director General Deportivo. «Quiero terminar, sentarme con Paco. Tenemos una relación bárbara», aseveró el argentino, subrayando la confianza y el respeto mutuo que existe. Esta buena relación es un factor crucial que podría facilitar su continuidad en el club.

La continuidad de Damián Musto parece ser una prioridad tanto para el jugador como para el club. A sus 37 años, Musto ha demostrado que la edad no es un obstáculo y que aún tiene mucho que ofrecer. Su capacidad para liderar el mediocampo y su experiencia son invaluables para un equipo que busca consolidarse en su quinto año consecutivo en el fútbol profesional.

El caso de Damián Musto es un reflejo del compromiso y la ambición del FC Cartagena. La dirección deportiva, encabezada por Manolo Sánchez Breis, está trabajando arduamente para asegurar que las piezas clave del equipo permanezcan y para construir una plantilla que pueda competir al más alto nivel en la temporada 2024-25. Además de Musto, también se trabaja en las operaciones de renovación de otros jugadores como son Raúl Lizoain o Kiko Olivas.

Ambos futbolistas han manifestado en redes sociales su deseo de continuar en el club blanquinegro. Breis explicó: «Son jugadores con los que hemos estado hablando, aún no hay acuerdo para cerrar la vinculación de ambos o de algunos de los dos, estamos trabajando en ello como estamos trabajando en otras situaciones. Ojalá cristalicen algunas de ellas como han hecho las de Jairo, Ortuño o la de Pedro Alcalá», expresó.