Fallece Braulio Arias, un pionero del baloncesto en Murcia

Braulio Arias Olivares, uno de los pioneros del baloncesto murciano, ha fallecido a los 87 años de edad después de una vida dedicada al deporte y también a su trabajo como inspector jefe de la Policía de Murcia.

Nacido en Huelva el 7 de marzo de 1937 y afincado en Murcia desde los 18 años, fue el primer entrenador nacional en la Región de Murcia, número uno de la Asociación de Entrenadores, y el creador y director de las escuelas del UCAM Murcia CB, antes Júver, desde su creación en 1987 hasta 2013, fecha en la que recibió un homenaje por parte del club por su jubilación.

Braulio Arias no solo estuvo vinculado al baloncesto -estuvo jugando hasta avanzada edad en competiciones regionales-, su pasión y la de su familia, ya que sus cuatro hijos han jugado al baloncesto, uno de ellos profesionalmente, o son anotadores de mesa. También practicó el Pentatlón y fue campeón de España de longitud de policías, además de aydar a crear el primer club de rugby de la ciudad de Murcia, que nació en la Universidad. En su juventud también practicó el fútbol y el balonmano, recordando con cariño en una entrevista publicada por La Opinión en 2013 que "me llevaron a un Campeonato de España Universitario en Valencia, me pusieron de portero y me marcaron 19 goles".

Entrevista con Braulio Arias Entrevista con Braulio Arias

Un referente para muchas generaciones

Braulio Arias ha sido un referente para muchas generaciones de entrenadores y jugadores de baloncesto, entre los que ha entrenado a José Antonio Marco Gaona y Álex Hernández, quien recientemente ha ascendido a Liga ACB con el Leyma Coruña. Todos ellos encontraron en él siempre una mano amiga, alguien en quien apoyarse para progresar en el deporte de la canasta.

Dos de sus hijos, Braulio y Rafa, han sido jugadores del UCAM Murcia, llegando a debutar el primero en ACB a principios de los noventa en la etapa en la que el club se denominó Júver. Sus dos hijas, Peli y Carmen, han sido anotadoras de mesa del Colegio de Árbitros de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, con la que también colaboró durante muchos años su padre. Varios de sus nietos también han seguido sus pasos y practican el baloncesto.

Braulio Arias, con parte de su familia en una imagen de 2013 / L.O.

Antes de convertirse en el director de la escuela del hoy UCAM Murcia, dirigió varios equipos, como a Maristas, que bajo su dirección desde el banquillo llegó a disputar las finales de los Campeonatos de España escolares en 1972 y de donde salieron numerosos jugadores.

Licenciado en Derecho, encontró el amor en Murcia y aquí se quedó para el resto de su vida. Pese a nacer en Huelva, Braulio Arias era un enamorado de esta tierra, donde ha visto nacer y crecer a sus hijos y sus nietos.

Su entierro se celebrará este sábado, a las once y media, en el Tanatorio de Jesús de Espinardo.