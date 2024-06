El Real Murcia despide a Recio y no da lugar a experimentos

Una semana. Eso es lo que ha durado el intento de comisión deportiva por parte del Real Murcia en la que contaba con dos directores deportivos. Y es que, con un escueto comunicado y siete días después de la contratación de Asier Goiria, el club grana anunció ayer el despido de Javier Recio. «El Real Murcia comunica que se le ha informado al director deportivo Javier Recio el despido disciplinario de la entidad», publicaba el club a través de sus canales oficiales.

Parecía una utopía contar con dos directores deportivos en el organigrama, con la persona que confeccionó la plantilla de la pasada temporada y el máximo responsable de diseñarla este verano, pero hasta ayer ese era el plan en el Real Murcia. Con la creación de la nueva comisión deportiva se iba a intentar compaginar los roles de Recio y Goiria junto al resto del equipo contratado por la llegada del vasco (un secretario técnico, un scouting y un psicólogo). Demasiadas piezas duplicadas, cuando a la hora de tomar las decisiones la última palabra iba a ser la de Goiria. O al menos eso es lo que dejó bien claro en su presentación.

Lo cierto es que con esta estructura deportiva el Real Murcia no ha sido capaz si quiera de firmar a un entrenador desde que finalizó el curso hace algo más de un mes, cuando ya se quedó sin las remotas opciones de play off por las que luchaba a contracorriente desde hacía meses. El conjunto grana se encuentra en la misma situación de hace un año, con un nuevo director deportivo, sin entrenador y con una plantilla sin conocer con exactitud quién se queda y quién se va, pero ahora se añade un despido que, al no ser una rescisión de contrato amistosa por ambas partes, puede acabar con otro proceso judicial.

Lo cierto es que una semana después de su aterrizaje Asier Goiria refuerza su posición en el Real Murcia como máximo responsable en la parcela deportiva. Parecía algo impensable que no fuera a tomar las decisiones después de apostar por el proyecto ofrecido desde Nueva Condomina y llegar con tres técnicos de su total confianza, pero visto el reparto de poderes que se intentaba realizar con la creación de la comisión deportiva, el club grana ha dado un volantazo a su ‘overbooking’ en los despachos y no apostará por experimentos en esta parcela de cara a la temporada 2024-2025.

Lo ocurrido con Javier Recio guarda similitudes con lo que sucedió en Mallorca. El madrileño sí que logró confeccionar una plantilla de garantías para lograr un ascenso exprés con el club balear, pero perdió peso y protagonismo dentro del club con la marcha de Vicente Moreno del banquillo, también la de Maheta Molango y la llegada de Pablo Ortells como director deportivo. No obstante, no fue una semana, sino varios meses lo que tardó Recio en abandonar el Mallorca, a pesar de tener contrato en vigor. Eso sí, las formas en el comunicado fueron bien distintas. «El RCD Mallorca y Javier Recio han alcanzado un acuerdo para la desvinculación del club del hasta ahora director Deportivo. El RCD Mallorca agradece a Javier Recio el trabajo realizado y le desea la mejor de las suertes en sus nuevos retos», expresaba el conjunto balear a través de sus canales oficiales a mediados de agosto de 2020.

El siguiente paso a dar, y con mayor urgencia tras los sucedido, será el de la contratación de un entrenador que lidere el proyecto desde el banquillo. El favorito es Jandro Castro, tras quedar libre después de dirigir al Amorebieta, pero si no hay novedades en las próximas horas, el Real Murcia puede verse con un margen de maniobra muy estrecho.