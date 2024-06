El Palacio de Cartagena se volverá a quedar pequeño para el Jimbee-ElPozo

El Palacio de los Deportes de Cartagena será testigo mañana viernes (19.00 horas/Teledeporte) de un momento que puede ser histórico para el Jimbee Cartagena, y la pasión por el fútbol sala se refleja en la fulgurante venta de entradas para el tercer choque de la final por el título de liga ante ElPozo Murcia. La fiebre por asistir a este partido ha superado todas las expectativas, con una demanda de entradas que ha dejado a muchos aficionados sin la posibilidad de ver en vivo lo que podría ser el primer título de liga en la historia del club cartagenero.

Desde hace días, la hinchada cartagenera mostró su fervor al agotar todas las localidades disponibles para este viernes incluso antes de conocer el resultado del segundo partido. El ritmo de ventas fue tan intenso que desde el mismo domingo pasado ya no era posible adquirir entradas para el público general. En total, más de 2.000 asientos se vendieron en tiempo récord, dejando únicamente disponibles las entradas para los abonados.

Los socios del Jimbee Cartagena tuvieron hasta ayer miércoles para confirmar su asistencia al partido. Esta estrategia permitió asegurar que los seguidores tuvieran la oportunidad de apoyar a su equipo en un momento tan crucial. Hoy jueves cualquier asiento que no haya sido confirmado por los abonados se pondrá a la venta para el público general, aunque según ha podido conocer este diario, si llegan a salir algunas entradas, serán muy pocas, y cabe la posibilidad de que directamente se hayan agotado.

La pasión no solo se vive en Cartagena. La afición murciana también estará presente para apoyar a ElPozo Murcia. La zona visitante estará ubicada en la Tribuna Este Alta, ocupando los sectores A, B y C, con capacidad para 354 personas. Al igual que con las entradas generales, están todas agotadas, subrayando la confianza que muchos aún aguardan en el cuadro murciano de cara a remontar una final que aún no está cerrada.

Pero en Cartagena la plantilla no lanza las campanas al vuelo. Anda con los pies en el suelo: «La ventaja del 2-0 es muy positiva, sobre todo porque cada vez está más cerca, pero sabemos que va a ser muy difícil, ya que tenemos enfrente un rival que está herido», comentó ayer Bebe. Reconoce que ElPozo es un equipo formidable y que, aunque están en una posición favorable, no pueden bajar la guardia. «Creo que ellos también tienen buenos números fuera de casa, sabemos que van a competir al máximo y que están a vida o muerte. Eso hace que si consiguen llevarse un punto pueden venir con la moral de querer volver a Murcia. Sabemos que es muy difícil pero que lo tenemos muy cerca».

La mentalidad del equipo está centrada en cerrar la serie este viernes. «Por nuestra cabeza pasa por ganar el viernes», afirmó Bebe con determinación. «No queremos darle esa moral, que ganen les da posibilidad de crecerse a nivel mental y lo que nosotros tenemos que tener es la tranquilidad de que tenemos una ventaja de dos. Estamos ante un partido solo para conseguir el objetivo que teníamos todos».

Una de las claves del éxito del Jimbee Cartagena ha sido su fortaleza mental y confianza, algo que, según Bebe, ha mejorado notablemente en comparación con años anteriores. «A nivel de confianza el equipo está muy sólido, que eso es lo que hemos mejorado con respecto a años anteriores. A pesar de estar por debajo en el marcador como el otro día o en el play off contra Barça o Inter, no nos supone ningún problema, cosa que anteriormente a lo mejor sí», explicó. «Hemos eliminado a Inter y a Barça quizás muy al límite, rozando o mismamente en la prórroga, pero sufriendo la victoria sabe mejor».

Finalmente, Bebe habló del papel crucial que juega la afición en estos momentos decisivos. «Está claro que al final va a ser un lleno absoluto, ya el otro día fue espectacular, sobre todo ver toda la grada de arriba llena», comentó emocionado. «Es lo que tiene esta afición, que cuando se la necesita está ahí y el viernes estoy seguro que va a estar ahí llenando el Palacio. Yo creo que si hubiera otro Palacio encima lo llenaría igual», terminó diciendo.

"Nosotros tenemos que ser listos porque ahora ellos tienen la presión"

Marlon, Felipe Valerio y Juanjo, ayer en rueda de prensa. / SALVA CASTIÑEYRAS

ElPozo Murcia está contra las cuerdas, pero no tira la toalla. Valerio, el capitán, afirmó ayer que sigue confiando en revertir la situación: «De la misma manera que ellos ganaron aquí, nosotros también podemos ganar dos partidos allí. Debemos cambiar algunas cosas y ser más eficientes», añadió el ala cierre brasileño aludiendo al hecho de haber marcado solo dos goles en 80 minutos de final, una estadística muy pobre para un equipo que es el máximo goleador de la competición.

«Especialmente en el primer encuentro tuvimos muchas ocasiones y no las metimos y ahora tenemos otra oportunidad», declaró.

Otro brasileño, el cierre Marlon, también experimentado en muchas batallas a sus 36 años, es positivo: «Lo primero que debemos hacer es pensar que es posible. Estamos viendo cómo ser un poco mejores para ganar y el trabajo de la temporada nos genera buenas sensaciones para hacer un gran partido este viernes en Cartagena».

El Jimbee también estará exigido para conseguir el que sería el primer título de su historia: «Eso puede generar un poco de presión en ellos y nosotros tenemos que ser listos y no dejar de dar la cara durante los 40 minutos para lograr el triunfo», señaló.

El portero ciezano Juanjo, por su parte, considera que «está claro que no hay nada decidido y ellos son conscientes de eso. Creo que fuimos superiores en los dos partidos de Murcia, pero los perdimos, y ahora el equipo está concienciado de ir a Cartagena a ganar este viernes para volver a jugar allí el domingo», aseguró el guardameta. «No queda otra que salir adelante y vamos a hacer todo lo posible para ganar en el duelo entre los dos mejores equipos de esta liga», añadió el murciano.