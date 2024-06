Abelardo llega "ilusionado" y al "200 por cien" al FC Cartagena

Sobre las doce y media del mediodía llegó el presidente del Fútbol Club Cartagena, Paco Belmonte, al Estadio Municipal Cartagonova. No lo hizo solo, sino que estuvo acompañado del director deportivo del club y del nuevo «capitán de la nave albinegra», tal y como denominó Belmonte al ‘Pitu’ Abelardo. El nuevo técnico fue presentado ante los medios y ofreció sus primeras declaraciones desde su nuevo cargo, el banquillo del conjunto portuario.

Comenzó Abelardo admitiendo que «la comunicación con la directiva fue muy fácil» en relación a la gestión de su fichaje. «Para mí es un orgullo poder venir a un club como el Cartagena, un orgullo poder entrenar aquí, y lo único que espero y deseo es estar mucho tiempo porque eso significa que nos irá bien a todos», comentó en primera instancia antes de asegurar que llega «con positivismo y al 200 por cien pensando en el fútbol». Abelardo afirmó sentir que «este es el momento de nuevo» tras año y medio sin entrenar y reiteró su máxima ilusión.

El ‘Pitu’ es un hombre de sensaciones y las sensaciones le trajeron al Cartagena. «Vi honestidad y seriedad en la comisión deportiva . Me ilusionó el proyecto», confirmó. «Es un club que puede crecer en su quinto año en la categoría, aunque sabemos que cada año va a ser más difícil por los equipos que bajan y los que han subido», comentó sobre la actual Segunda División.

También tuvo tiempo el entrenador para valorar su plantilla, compuesta por nueve jugadores por el momento. «Me parece perfecto. No hay que precipitarse. Seguro que alguna equivocación vamos a tener, pero el trabajo de la dirección deportiva es fantástico y seguro que el Cartagena va a tener un equipo muy competitivo», dijo. «Cuanto antes firmemos a los jugadores será mejor, pero somos ambiciosos y a la vez humildes. Tenemos que estar seguros que el jugador que vayamos a traer nos va a aportar cosas que queremos», añadió Abelardo.

Sobre las cuatro renovaciones que se han dado hasta el momento, el entrenador aseguró que su opinión ha influido. «Son jugadores que han dado un rendimiento sobresaliente y lo van a seguir dando. Ahora hay que hacer un grupo, rodearlos con otros y formar una buena plantilla con jugadores que tengan hambre y ganas de competir», desveló.

En un momento dado, Abelardo repasó la trayectoria del equipo el pasado curso. «Calero hizo un trabajo extraordinario desde una situación muy comprometida. Se hizo una grandísima segunda vuelta», reiteró. Más tarde, deseó «no sufrir tanto este año» antes de dar una pincelada sobre el fútbol que quiere desarrollar en el Cartagonova. «Me gusta el fútbol vertical y de llegar con pocos pases al área rival. No significa que juguemos un fútbol directo, sino que quiero un equipo sea competitivo, con bandas abiertas, que combine el juego interior y exterior y sobre todo ordenado», manifestó.

Por último, el ‘Pitu’ envió un mensaje a su afición. «Espero que la gente disfrute con el equipo porque compita cada partido. Quiero que la afición salga del campo pensando que este equipo se lo ha dejado todo. No podemos ganar siempre, pero queremos generar ilusión», concluyó el entrenador del FC Cartagena.

Tras el entrenador, también hablaron Paco Belmonte y Manolo Breis, presidente y director deportivo de la entidad cartagenera. Ambos coincidieron en el «lujo» de tener al ‘Pitu’ Abelardo como entrenador e incluso Breis llegó a hacer públicas las conversaciones con el representante del entrenador. «Hablé con su representante y me ofreció la posibilidad de firmar a Abelardo, pero le dije que no podíamos pagarle. Me dijo que es un entrenador de sensaciones, que era el adecuado para nosotros y que no le importaba el dinero, sino el proyecto. Es un lujo para nosotros, pero tiene los pies en el suelo, sabe donde está y a lo que podemos aspirar en cuanto a jugadores», afirmó.

En cuanto a ese tema, descubrió Sánchez Breis los avances en la contratación de Joan Femenías. Tal y como avanzó El Periódico de Aragón, cabecera perteneciente al mismo grupo editorial que este diario, el Cartagena ya ha hecho una propuesta en firme al cancerbero que termina contrato con el Levante, aunque Breis quiso ser cauto. «Es un portero que está sin equipo. Hablé con su representante hace mucho tiempo, pero no está cerca de fichar. Nos gusta a todos y es una opción que existe en el mercado, pero nada más», expresó.

Después de las renovaciones de Andy, Ortuño, Jairo y Alcalá, el club trabaja para cerrar la de otros futbolistas como Damián Musto. «No hay novedad. Hablé ayer con él y antes de irse a Argentina de vacaciones charló con nosotros. Tiene contrato con el Cartagena y si no pasa nada extraño, defenderá la camiseta del Cartagena la próxima temporada», desveló Breis con más positivismo sobre la renovación del centrocampista antes de cerrar la rueda de prensa de presentación de Abelardo.