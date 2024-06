El Real Murcia despide a Javier Recio

Con un escueto comunicado y una semana después de la contratación de Asier Goiria, el Real Murcia ha despedido a Javier Recio. El director deportivo del pasado curso, que un principio iba a formar parte de la nueva comisión para esta parcela, ha sido cesado. "El Real Murcia informa que en el día de hoy (miércoles) se le ha informado al director deportivo Javier Recio el despido disciplinario de la entidad", ha publicado el club a través de sus canales oficiales. Al no ser una resicisón de contrato amistosa por ambas partes, este despido puede acabar con el Real Murcia en otro proceso judicial.

En un principio parecía impensable contar con dos directores deportivos en el organigrama del club, sin embargo, con la creación de la nueva comisión deportiva se iba a intentar compaginar los roles de ambos junto al resto del equipo contratado por la llegada de Asier Goiria (un secretario técnico, un scouting y un psicólogo). Siete días, eso es lo que ha durado la nueva estructura deportiva, en la que el Real Murcia todavía no ha logrado si quiera cerrar la contratación de un entrenador.

Hace algo más de un mes que terminó la temporada para el club murciano en Primera Federación, donde no logró un billete para el play off de ascenso al no quedar entre los cinco primeros de su grupo, y la llegada de Goiria, junto a la recién estrenada campaña de abonos el pasado lunes, son los únicos pasos dados hasta ahora por el conjunto grana de manera oficial de cara a la 2024-2025.