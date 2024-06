Jimbee y ElPozo, más cerca de cambiar la historia que de repetirla

Dos partidos y dos victorias del Jimbee Cartagena por idéntico marcador (1-2). La final se le ha puesto muy de cara al conjunto de Duda frente a un ElPozo Murcia que tiene ahora que recurrir a la épica para ganar tres encuentros consecutivos. Pero también parece complicado que los cartageneros sean capaces de firmar un 3-0. Sin embargo, no sería la primera vez en las ocasiones en las que la final se ha disputado a cinco encuentros que se ha dado. Sin ir más lejos, el curso pasado el Barça endosó un 3-0 al Jaén. Con anterioridad, en las temporadas 2013-2014 y 2014-2015 se dio también el mismo resultado con los mismos protagonistas, el Inter Movistar, que fue campeón, y ElPozo, subcampeón. Más atrás, en la 98-99 el Caja Segovia ganó 3-0 al Industrias García, y una después, el Playas de Castellón hizo lo mismo con el CLM Talavera, que en la 96-97 había vencido a los castellonenses por 3-0.

En la anterior final regional con ElPozo y el desaparecido Polaris World Cartagena, los murcianos también contaron con el factor cancha. El primer encuentro lo ganaron los cartageneros en Murcia por 3-7, pero en el segundo se igualó la serie gracias a un 5-2. En el tercero, ya en Cartagena, repitió triunfo ElPozo por 2-3, para en el cuarto igualar los jugadores que dirigía Tino Pérez por 3-2. En el quinto, en Murcia, el factor cancha sí que fue determinante, ganando ElPozo por 4-2 y haciéndose con el título. Por tanto, ahora nos encontramos con una situación en la que es más fácil que cambie la historia a que se repita.

El Jimbee, invicto en el play off

El Jimbee Cartagena ha jugado el play off en las últimas cuatro temporadas. Y hasta la actual se había despedido en cuartos de final sin ganar ni un solo partido. En esta ocasión, sin embargo, está invicto. Ganó en dos encuentros al Movistar Inter. Después eliminó en semifinales al Barça también en dos. Y ahora está con un 2-0 frente a ElPozo, una situación que apenas nadie esperaba.

Aunque en el primer partido la igualdad fue máxima, en el segundo se vio a un Jimbee superior a su rival, al que dominó y contó con más y mejores ocasiones. Remontó con dos goles de Motta y así anuló el error de Chemi en el primero, aunque el meta de Mazarrón volvió a ser fundamental con sus paradas bajo palos. Eso sí, ahora toda la presión la tiene el Jimbee, que tendrá que cerrar la final en su pista. Tiene tres oportunidades para ello, dos de ellas en casa. La primera es este viernes a las siete de la tarde con el Palacio de los Deportes de Cartagena lleno. La segunda sería el domingo también a las siete de la tarde y en el mismo escenario. La tercera se trasladaría a Murcia el jueves 27. Pero nadie en el vestario del Jimbee olvida que en la Copa de España ElPozo ganó el partido de cuartos de final, dejando en la cuneta al anfitrión a las primeras de cambio.

ElPozo no pierde fuera

Cuando un equipo va perdiendo una final por 2-0 tiene que agarrarse a un clavo ardiendo para mantener la fe. Y ElPozo, al margen de recordar que fue capaz de superar al Jimbee a domicilio en la Copa, tiene más argumentos. Uno de ellos es que está invicto en los play off fuera de casa. En cuartos de final, ante el Valdepeñas, después de perder el primer encuentro en Murcia en los penaltis, en el segundo se impuso en la prórroga gracias a un gol de Marlon, para sentenciar en el tercero en casa en los penaltis. Después, en semifinales frente al Jaén, los de Dani Martínez se impusieron por un contundente 2-0 y una superioridad mayor de la esperada. Ganaron en el Palacio por 6-2 y en tierras andaluzas se impusieron por 3-4. Parecía que los murcianos, después de esos duelos, llegaban en plena forma a la final, pero la realidad es que en los dos encuentros el Jimbee le ha superado, ya no solo en el marcador, sino en las sensaciones.

Pero ElPozo tiene otra inspiración muy cerca, dentro del Palacio de los Deportes, en el UCAM Murcia CB, que se plantó en la final de la liga ACB de baloncesto perdiendo todos los partidos en casa y ganando cinco fuera, donde acabó invicto en esas dos eliminatorias. La final, contra el Real Madrid, fue otra historia, pero la diferencia presupuestaria entre ambos equipos es abismal, algo que no ocurre en el caso de ElPozo y Jimbee Cartagena. Aunque sean deportes diferentes, nadie puede olvidar que es deporte, y eso es lo que están transmitiendo los entrenadores a sus jugadores, a unos para que no se confíen, y a otros para que no pierdan las esperanza.