Felipe Moreno suma una nueva promesa incumplida en el Real Murcia

Agustín Ramos, ex presidente del Real Murcia, fue el primero en comprobar la doble cara de Felipe Moreno. Lo hizo en la misma Junta de Accionistas que sirvió para coronar al cordobés como nuevo dueño del club grana. En aquella cita, el empresario de Fibranet perdió su puesto de consejero sin prácticamente enterarse de ello. Fue el primero en darse cuenta de cómo Felipe Moreno rompe sus promesas, pero no el único. Tampoco cumplió con Mauricio García de la Vega, al que no pagó los dos millones con los que iba a poner fin de una vez por todas al litigio que tiene a la entidad grana en los juzgados desde 2018. Incluso, en enero, tras pactar un nuevo acuerdo en una reunión celebrada en Dallas, la historia se repitió, cayendo todo lo hablado en saco roto.

Y, ahora la historia va camino de volverse a repetir, aunque esta vez con distintos afectados. Porque Felipe Moreno no acaba de cumplir lo prometido al grupo de accionistas minoritarios que le abrieron el camino hacia las oficinas de Nueva Condomina. Justo los meses previos a su llegada, cuando se abrían las negociaciones entre el cordobés y Agustín Ramos, otros socios importantes del club, como Francisco Tornel, Paco García, Higinio Pérez...o dudaron en apoyar claramente al andaluz. Es más, incluso llevaron a cabo su propia negociación, hablando de beneficiarse de un posible arrastre si algún día Moreno vendía el Real Murcia como hizo con el Leganés.

Ese apoyo se ha ido alargando con el paso del tiempo. Desgastaron primero a Agustín Ramos al máximo, no faltaron a la rueda de prensa en la que Felipe Moreno exponía sus planes para conseguir acceder al accionariado y siempre han ido votando a su favor cuando este ya se sentó en el sillón de mandos. Incluso, pese a que el Plan de Reestructuración les dejaba en fuera de juego, al perder todas sus acciones como el resto de socios, Tornel y los demás no dudaron en votar a favor, dejando en la oposición a Ramos, Enrique Roca y Julián Luna, además de Mauricio García de la Vega.

Sin embargo, según fuentes de esta redacción, la relación ahora mismo no es tan buena como parece. Y es que Felipe Moreno no acaba de cumplir el ‘pacto secreto’ que había servido de pegamento entre las partes. Aunque al parecer no hay nada firmado, el presidente del Real Murcia, sabedor de que al reducir el capital a cero ya no podría cumplir con el arrastre que dijo estar dispuesto a pagar si algún día vendía el club, había planeado otra forma de recompensarles. Algo idéntico a lo que ha hecho con Julián Luna, al que ha abonado los 200.000 euros que el archenero había invertido en acciones en enero de 2023, y todo para que no impugne el Plan de Reestructuración y para que quite la querella en la que acusaba al presidente grana de administración desleal y fraude contable.

Según explican a esta redacción, Felipe Moreno iba a pagar con dinero el apoyo de esos accionistas más fieles, o por lo menos eso era lo que les prometió. Él les devolvía lo que en su día invirtieron en el club grana para comprar acciones a cambio de que ellos le apoyaran y votaran ‘sí’ el Plan de Reestructuración en la Junta celebrada el pasado mes de diciembre. Incluso previamente también habían dado el visto bueno a unas cuentas puestas más que en entredicho y llevadas a los tribunales por Julián Luna.

«El interés general está por encima del particular», defendían al referirse a esa operación que iba a dejar a los acreedores sin cobrar y a los accionistas sin acciones, sin embargo, ellos sí serían recompensados, explican las mismas fuentes. Pero pasan los días y esa recompensa no acaba de llegar. Y, teniendo en cuenta los antecedentes, hay muchas dudas de que finalmente ese abono se lleve a cabo.

Porque, anteriormente, ya ocurrió con Mauricio García de la Vega, al que no pagó los 2 millones, prefiriendo mantener al Real Murcia en los juzgados; y porque tampoco ha hecho frente a lo que adeuda a Agustín Ramos, quién le vendió el paquete accionarial que le permitió hacerse con el poder en el Real Murcia. Además, Enrique Roca, otro de los socios que aparecía en el Top-5 antes de que se redujera a cero el capital, ha visto cómo el club ha roto el contrato que tiene firmado por el nombre del estadio tras incluirlo en el Plan de Reestructuración.